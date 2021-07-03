Тетюхин назвал потерей для сборной России травму Мусэрского

Генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин прокомментировал отсутствие Дмитрия Мусэрского в предварительном списке игроков для участия в Олимпиаде в Токио. 32-летний волейболист вынужден пропустить турнир из-за травмы.

«Да, это потеря. Было бы хорошо, если бы Дмитрий был в составе. Но сейчас будем рассчитывать на тех игроков, которые попадут в заявку», — цитирует Тетюхина ТАСС.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.