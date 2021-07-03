Тетюхин назвал потерей для сборной России травму Мусэрского
19:35
Генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин прокомментировал отсутствие Дмитрия Мусэрского в предварительном списке игроков для участия в Олимпиаде в Токио. 32-летний волейболист вынужден пропустить турнир из-за травмы.
«Да, это потеря. Было бы хорошо, если бы Дмитрий был в составе. Но сейчас будем рассчитывать на тех игроков, которые попадут в заявку», — цитирует Тетюхина ТАСС.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
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