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Объявлен состав женской сборной России по волейболу на Олимпиаду

17:08
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Главный тренер женской сборной России по волейболу Серджо Бузато представил сокращенный список кандидаток на участие в Олимпийских играх в Токио.

В окончательную заявку непосредственно перед отлетом в Японию войдут 12 девушек, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Связующие:

Полина Матвеева («Заречье-Одинцово»);

Татьяна Романова («Динамо», Москва);

Евгения Старцева («Динамо — Ак Барс»).

Диагональные:

Наталия Гончарова («Динамо», Москва);

Анна Лазарева («Алтос», Южная Корея);

Ксения Смирнова («Уралочка-НТМК»).

Блокирующие:

Екатерина Енина («Динамо», Москва);

Ирина Королева («Динамо», Москва);

Ирина Фетисова («Динамо», Москва);

Ирина Королева («Динамо — Ак Барс»).

Либеро:
Анна Подкопаева («Динамо — Ак Барс»);

Дарья Пилипенко («Уралочка-НТМК»).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://www.volley.ru/news/24458/

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