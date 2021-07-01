Объявлен состав женской сборной России по волейболу на Олимпиаду
Главный тренер женской сборной России по волейболу Серджо Бузато представил сокращенный список кандидаток на участие в Олимпийских играх в Токио.
В окончательную заявку непосредственно перед отлетом в Японию войдут 12 девушек, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.
Связующие:
Полина Матвеева («Заречье-Одинцово»);
Татьяна Романова («Динамо», Москва);
Евгения Старцева («Динамо — Ак Барс»).
Диагональные:
Наталия Гончарова («Динамо», Москва);
Анна Лазарева («Алтос», Южная Корея);
Ксения Смирнова («Уралочка-НТМК»).
Блокирующие:
Екатерина Енина («Динамо», Москва);
Ирина Королева («Динамо», Москва);
Ирина Фетисова («Динамо», Москва);
Ирина Королева («Динамо — Ак Барс»).
Либеро:
Анна Подкопаева («Динамо — Ак Барс»);
Дарья Пилипенко («Уралочка-НТМК»).
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
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