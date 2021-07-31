Россия после победы над США: «Хейтеры, а вы где?»

Сборная России после победы над командой США на Олимпиаде в своем Instagram опубликовала сообщение для хейтеров.

«Хейтеры, а вы где? Что-то не видно вас», — говорится в сообщении к фото, на котором блокирующая сборной России Ирина Королева пытается что-то разглядеть вдали.

Напомним, что россиянки уверенно переиграли США со счетом 3:0. Команда одержала третью победу в четырех матчах на турнире и вышла в 1/4 финала.

В группе у сборной России остался один матч. В понедельник, 2 августа, россиянки сыграют против Турции. Игра начнется в 8.20 по московскому времени.