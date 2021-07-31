Китай обыграл Италию в матче женского олимпийского турнира по волейболу

Сборная Китая победила команду Италии (3:0) в матче группового этапа женского волейбольного турнира летней Олимпиады в Токио. Счет в партиях — 25:21, 25:20, 26:24.

Китаянки набрали четыре очка и на данный момент занимают пятое место в группе В. У итальянок девять очков и первая позиция. В плей-офф выйдет четыре из шести команд.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Токио (Япония)

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Группа В

Китай — Италия — 3:0 (25:21, 25:20, 26:24)