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Мусэрский объяснил, что не выступит на Олимпиаде из-за травмы

16:06
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Один из самых известных волейболистов мира —  олимпийский чемпион-2012 Дмитрий Мусэрский не сможет помочь российской сборной на Олимпийских играх в Токио. Сегодня, 1 июля, стало известно, что он не попал в число 14 человек, из которых к понедельнику будет сформирован состав из 12 игроков.

— Травма, — объяснил одним словом все Мусэрский. — Я приехал с ней на Лигу наций. Там усугубил. Рецидив.

— Насколько это болезненный удар?

— Я тренировался, играл и желал поехать на Олимпиаду очень сильно. Была цель сыграть в Японии хорошо. Переживал из-за этой травмы довольно серьезно. Да что там говорить, до сих пор не отпустило. Не буду лукавить, морально мне очень тяжело. Знаю свои возможности, форму. Но случилось вот такое.

— Когда все стало понятно? Еще на Лиге наций?

— Уже здесь, после обследования. Там, в Римини, еще верил, что можно что-то сделать.

— Операция потребуется?

— Операция, к счастью, не нужна, но восстанавливаться надо будет довольно долго.

— Ваше будущее в сборной России — открытая книга? В следующем году домашний чемпионат мира.

— Будет видно. Я пока не оправился от этих новостей, поэтому мне сложно говорить о завтрашнем дне. Просто хочу пожелать нашей команде удачи и успеха. Буду болеть и всей душой переживать за нее.

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Владимир Иванов все материалы автора

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