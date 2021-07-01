Мусэрский не вошел в состав сборной России по волейболу на Олимпиаду
Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммелвуо определился со списком кандидатов для участия в Олимпиаде в Токио. В списке 14 игроков, в окончательную заявку уже непосредственно перед отлетом в Японию войдут 12 волейболистов.
Олимпийский чемпион 2012 года Дмитрий Мусэрский не вошел в предварительный состав российской команды из-за травмы.
Состав сборной России:
связующие — Игорь Кобзарь («Кузбасс»), Павел Панков («Динамо», Москва);
диагональные — Максим Михайлов («Зенит-Казань»), Виктор Полетаев («Зенит», Санкт-Петербург);
блокирующие — Илья Власов («Динамо»), Артем Вольвич («Зенит-Казань»), Ильяс Куркаев («Локомотив»), Иван Яковлев («Зенит» Спб);
доигровщики — Денис Богдан («Факел»), Дмитрий Волков («Факел»)
Егор Клюка («Зенит» Спб), Ярослав Подлесных («Динамо»);
либеро — Евгений Баранов («Динамо»), Валентин Голубев («Зенит-Казань»).
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