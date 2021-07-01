Мусэрский не вошел в состав сборной России по волейболу на Олимпиаду

Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммелвуо определился со списком кандидатов для участия в Олимпиаде в Токио. В списке 14 игроков, в окончательную заявку уже непосредственно перед отлетом в Японию войдут 12 волейболистов.

Олимпийский чемпион 2012 года Дмитрий Мусэрский не вошел в предварительный состав российской команды из-за травмы.

Состав сборной России:

связующие — Игорь Кобзарь («Кузбасс»), Павел Панков («Динамо», Москва);

диагональные — Максим Михайлов («Зенит-Казань»), Виктор Полетаев («Зенит», Санкт-Петербург); блокирующие — Илья Власов («Динамо»), Артем Вольвич («Зенит-Казань»), Ильяс Куркаев («Локомотив»), Иван Яковлев («Зенит» Спб); доигровщики — Денис Богдан («Факел»), Дмитрий Волков («Факел»)