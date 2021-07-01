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Мусэрский не вошел в состав сборной России по волейболу на Олимпиаду

15:44
Дмитрий Мусэрский. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Мусэрский. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммелвуо определился со списком кандидатов для участия в Олимпиаде в Токио. В списке 14 игроков, в окончательную заявку уже непосредственно перед отлетом в Японию войдут 12 волейболистов.

Олимпийский чемпион 2012 года Дмитрий Мусэрский не вошел в предварительный состав российской команды из-за травмы.

Состав сборной России:

связующие — Игорь Кобзарь («Кузбасс»), Павел Панков («Динамо», Москва);

диагональные Максим Михайлов («Зенит-Казань»), Виктор Полетаев («Зенит», Санкт-Петербург);

блокирующие — Илья Власов («Динамо»), Артем Вольвич («Зенит-Казань»), Ильяс Куркаев («Локомотив»), Иван Яковлев («Зенит» Спб);

доигровщики — Денис Богдан («Факел»), Дмитрий Волков («Факел»)

Егор Клюка («Зенит» Спб), Ярослав Подлесных («Динамо»);

либеро — Евгений Баранов («Динамо»), Валентин Голубев («Зенит-Казань»).

Дополнительная информация:

https://www.volley.ru/news/24459/

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