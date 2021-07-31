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Зеленский поздравил Свитолину с бронзой Олимпиады в Токио

18:52
Элина Свитолина. Фото Reuters
Элина Свитолина. Фото Reuters
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую теннисистку Элину Свитолину с бронзовой медалью Олимпиады в Токио.

«Наша пятая медаль! — написал Зеленский в своем Instagram. —  Первая ракетка Украины Элина Свитолина на Олимпиаде в Токио завоевывает бронзу. Это первая медаль в теннисе на Олимпийских играх для независимой Украины. Спасибо за такую важную победу! Успеха всем нашим спортсменам!»

Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

В матче за бронзу Свитолина обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (1:6, 7:6, 6:4). Золото завоевала швейцарка Белинда Бенчич, серебро у чешки Маркеты Вондроушовой.

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Евгений Петров все материалы автора

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