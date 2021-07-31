Зеленский поздравил Свитолину с бронзой Олимпиады в Токио

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую теннисистку Элину Свитолину с бронзовой медалью Олимпиады в Токио.

«Наша пятая медаль! — написал Зеленский в своем Instagram. — Первая ракетка Украины Элина Свитолина на Олимпиаде в Токио завоевывает бронзу. Это первая медаль в теннисе на Олимпийских играх для независимой Украины. Спасибо за такую важную победу! Успеха всем нашим спортсменам!»

В матче за бронзу Свитолина обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (1:6, 7:6, 6:4). Золото завоевала швейцарка Белинда Бенчич, серебро у чешки Маркеты Вондроушовой.