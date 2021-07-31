Тарпищев: «Для победы на Олимпиаде Хачанову, как в песне Газманова, нужны удача и подача»
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что для победы в финале олимпийского турнира россиянину Карену Хачанову нужны удача и идеальная первая подача, как пел Олег Газманов.
В финале олимпийского турнира Хачанов сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.
«В предстоящем финале главным будет психология. Соперники примерно ровесники, одинакового уровня, и счет личных встреч у них равный — 2:2, — цитирует ТАСС Тарпищева. — Если Хачанов будет держать свою подачу, подавать так же, как в предыдущих двух матчах, то шансы будут хорошие. Две последние игры здесь он подавал идеально».
«И, конечно, удача. Получается, как в песне Олега Газманова: нужна удача и первая подача», — добавил Тарпищев.
Финал олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде состоится 1 августа.
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