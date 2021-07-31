В воскресенье, 1 августа, на Олимпийских играх будет сыгран финал теннисного турнира в миксте.

В решающем матче встретятся две пары из России.

Третьим запуском на центральный корт выйдут Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев.

Встреча начнется ориентировочно в 13.00 (мск) после окончания первых двух матчей на корте.

Трансляция запланирована на olympics.1tv.ru.