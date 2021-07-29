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Вице-президент Федерации тенниса России назвал причины поражения Медведева на Олимпиаде

14:35
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» поражение Даниила Медведева в четвертьфинальном матче Олимпиады в Токио от испанца Пабло Карреньо Бусты — 2:6, 6:7 (5:7).

«Пабло показал высококлассный теннис, а у Даниила не все получалось. Когда соперник показывает лучшую игру, а ты нет, то побеждает тот у кого все складывается больше. Но если бы второй сет Даниил вытянул, то была бы другая игра. На бумаге он был фаворитом, но спорт бы не был спортом, если бы всегда выигрывал вышестоящий. Мог ли повлиять внешний фактор? Результат — это всегда совокупность различных факторов. Нельзя говорить, что что-то одно повлияло», — сказал Селиваненко.

Соперником испанца по полуфиналу станет россиянин Карен Хачанов.

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Данил Алешин все материалы автора

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