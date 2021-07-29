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Украинская теннисистка Свитолина не смогла выйти в финал Олимпиады

14:52
Маркета Вондроушова. Фото AFP
Маркета Вондроушова. Фото AFP
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Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Маркете Вондроушовой из Чехии в полуфинале женского одиночного турнира на Олимпиаде в Токио.

Продолжительность поединка составила 1 час и 5 минут. Свитолина уступила со счетом 3:6, 1:6.

В финале Олимпиады Вондроушова встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии. Матч за золото запланирован на 31 июля.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

1/2 финала

Маркета Вондроушова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина) — 6:3, 6:1

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Иван Торопцев все материалы автора

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