Украинская теннисистка Свитолина не смогла выйти в финал Олимпиады

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Маркете Вондроушовой из Чехии в полуфинале женского одиночного турнира на Олимпиаде в Токио.

Продолжительность поединка составила 1 час и 5 минут. Свитолина уступила со счетом 3:6, 1:6.

В финале Олимпиады Вондроушова встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии. Матч за золото запланирован на 31 июля.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

1/2 финала

Маркета Вондроушова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина) — 6:3, 6:1