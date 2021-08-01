Тарпищев обратился к называвшему себя лузером Рублеву
15:22
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев обратился к российскому теннисисту Андрею Рублеву, выигравшему золотую медаль Олимпиады в Токио в паре с Анастасией Павлюченковой.
«Титул олимпийского чемпиона не имеет приставки «экс». Это навсегда. Рублев пока еще не осознал, что он сделал. Думаю, через полгодика поймет это», — сказал Тарпищев.
Рублев после выхода в финал микста Олимпиады заявил, что чувствует себя лузером, так как проиграл в первом круге соревнований в одиночном разряде.
В финале Рублев и Павлюченкова играли против российской пары Елена Веснина / Аслан Карацев (6:3, 6:7, 13:11).
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