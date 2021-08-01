Тарпищев: «Мы выиграли золото и два серебра, у остальных меньше»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о предпочтениях в российском финале на Олимпиаде в Токио.

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили Елену Веснину и Аслана Карацева в финале микста на Играх со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.

— Был ли какие-то симпатии в финале? Или просто болели за красивый теннис?

— Не было. Всегда жалко проигравших, тем более, на тай-брейке два матчбола. Рублев с Павлюченковой установили рекорд. Они все матчи выиграли на тай-брейках, столько раз уходили с матчболов.

— Первое российское золото в миксте на Олимпиаде. Что это для вас значит? Вы говорили, что мы выиграли по количеству медалей среди всех национальных федераций.

— Мы выиграли золото и два серебра, у остальных меньше. У чехов и сербов золото и серебро, у немцев только золото. А у владельцев Больших шлемом, то есть державы, в которых они проводятся, они только бронзу завоевали — австралийцы.