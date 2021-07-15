Азаренко объявила, что не выступит на Олимпиаде в Токио

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сообщила, что не выступит на Олимпиаде в Токио.

«Я приняла очень трудное для меня решение не принимать участия в Олимпийских играх в Токио. У меня много прекрасных воспоминаний, когда я выигрывала золото олимпийского турнира и представляла Беларусь на предыдущих Играх, но, несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся в связи с пандемией, в глубине души я знаю, что это правильное решение для меня и моей команды.

Я с нетерпением жду Олимпиаду 2024 года в Париже, чтобы представлять Беларусь! Желаю всем спортсменам безопасных, здоровых и успешных Игр!» — написала Азаренко в сторис Instagram.

Виктория Азаренко сообщила, что не выступит на Олимпиаде в Токио. Фото Instagram

Азаренко является олимпийской чемпионкой 2012 года в миксте с Максимом Мирным, а также бронзовым призером в одиночном разряде.