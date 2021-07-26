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Тарпищев высказался о противостоянии Весниной и Кудерметовой против украинских теннисисток

13:48
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от противостояния Вероники Кудерметовой и Елены Весниной с Людмилой и Надеждой Киченок на Олимпиаде в Токио.

«У нас в мире спорта все дружны! Вот сейчас рядом со мной Валера Борзов, ужинаем с ним, все хорошо. В будущем противостоянии есть только спортивная составляющая. А что касается фаворитов, то о них нет смысла говорить. Все покажет матч», — сказал Тарпищев «СЭ».

Во втором круге российские теннисистки обыграли Кики Бертенс и Деми Схурс из Нидерландов со счетом 6:2, 3:6, 10:7. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

В четвертьфинале Веснина и Кудерметова встретятся с украинскими сестрами-близняшками Надеждой и Людмилой Киченюк.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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