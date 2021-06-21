Сочетания российских теннисистов в миксте будут определены на Олимпиаде

Федерация тенниса России определится с сочетаниями игроков для участия в смешанных парах непосредственно на Олимпийских Играх в Токио.

«С сочетанием в миксте мы определимся непосредственно в Токио. Но предполагаем, что первую пару составят Елена Веснина и Аслан Карацев, а по поводу второй склоняемся к сочетанию Андрей Рублев — Вероника Кудерметова», — приводит слова президента федерации тенниса России Шамиля Тарпищева ТАСС.

Ранее появилась информация, что в женском одиночном разряде сыграют Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Дарья Касаткина, в мужском — Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев, в женском парном — Звонарева/Веснина и Кудерметова/Павлюченкова, в мужском парном — Рублев/Хачанов и Медведев/Карацев.

Олимпиада в Токио пройдет в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.