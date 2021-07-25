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Александр Зверев вышел в 1/16 финала мужского теннисного турнира на Олимпиаде-2020

07:48
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Немецкий теннисист Александр Зверев в 1/32 финала мужского одиночного турнира на Олимпиаде в Токио победил тайваньца Лу Еньсуня — 6:1, 6:3.

В 1/16 финала Зверев встретится с победителем матча Даниэль Риверос (Колумбия) — Мохамед Сафват (Египет).

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

1-й круг

Александр Зверев (Германия) — Лу Еньсунь (Тайвань) — 2:0 (6:1, 6:3)

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Иван Торопцев все материалы автора

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