Александр Зверев вышел в 1/16 финала мужского теннисного турнира на Олимпиаде-2020
07:48
Немецкий теннисист Александр Зверев в 1/32 финала мужского одиночного турнира на Олимпиаде в Токио победил тайваньца Лу Еньсуня — 6:1, 6:3.
В 1/16 финала Зверев встретится с победителем матча Даниэль Риверос (Колумбия) — Мохамед Сафват (Египет).
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Александр Зверев (Германия) — Лу Еньсунь (Тайвань) — 2:0 (6:1, 6:3)
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