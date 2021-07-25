Александрова победила Мертенс и прошла во второй круг турнира на Олимпиаде
08:06
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй раунд теннисного турнира на Олимпиаде в Токио.
В первом круге она обыграла Элизу Мертенс из Бельгии со счетом 4:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты.
В следцующем раунде соперницей Александровой станет Надя Подороска из Аргентины.
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Екатерина Александрова (Россия) — Элиза Мертенс (Бельгия) — 2:1 (4:6, 6:4, 6:4)
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