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Александрова победила Мертенс и прошла во второй круг турнира на Олимпиаде

08:06
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Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй раунд теннисного турнира на Олимпиаде в Токио.

В первом круге она обыграла Элизу Мертенс из Бельгии со счетом 4:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты.

В следцующем раунде соперницей Александровой станет Надя Подороска из Аргентины.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг

Екатерина Александрова (Россия) — Элиза Мертенс (Бельгия) — 2:1 (4:6, 6:4, 6:4)

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