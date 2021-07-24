Россиянин Артамонов поборется за бронзу Олимпиады-2020 в тхэквондо

Россиянин Михаил Артамонов победил эфиопа Соломона Демсе в утешительном поединке турнира по тхэквондо в категории до 58 кг на Олимпиаде в Токио.

Благодаря победе Артамонов вышел в финал за 3-е место, где встретится с аргентинцем Лукасом Лаутаро Гузманом. Поединок между ними состоится сегодня, 24 июля. Начало — в 14.45 (мск).

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

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Соломон Демсе (Эфиопия) — Михаил Артамонов (Россия) — 5:27