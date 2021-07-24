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Россиянин Артамонов выиграл бронзу Олимпиады-2020 в тхэквондо

15:00
Михаил Артамонов (слева). Фото AFP
Михаил Артамонов (слева). Фото AFP
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Россиянин Михаил Артамонов победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана в поединке за бронзовую медаль Олимпиады-2020 в тхэквондо.

Артамонов победил аргентинца в поединке в категории до 58 кг со счетом 15:10.

Артамонов принес России вторую медаль на Играх в Токио. До этого Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции в 10 метров.

Тхэквондо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 58 кг

Матч за 3-е место

Лукас Лаутаро Гузман (Аргентина) — Михаил Артамонов (Россия) — 10:15

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Иван Торопцев все материалы автора

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