Россиянин Артамонов выиграл бронзу Олимпиады-2020 в тхэквондо
15:00
Россиянин Михаил Артамонов победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана в поединке за бронзовую медаль Олимпиады-2020 в тхэквондо.
Артамонов победил аргентинца в поединке в категории до 58 кг со счетом 15:10.
Артамонов принес России вторую медаль на Играх в Токио. До этого Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции в 10 метров.
Тхэквондо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 58 кг
Матч за 3-е место
Лукас Лаутаро Гузман (Аргентина) — Михаил Артамонов (Россия) — 10:15
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