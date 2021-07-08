Расовый скандал в плавании. FINA запретила шапочки для темнокожих спортсменов

Одни ведут борьбу за равенство, другие — против технического преимущества.

На днях вокруг презентации новой линии спортивной экипировки для плавания неожиданно разгорелся громкий расовый скандал. Одна из британских компаний разработала особую модель шапочки, предназначенную специально для волос темнокожих спортсменов. Все бы ничего, только сразу после первого показа Международная федерация водных видов спорта (FINA) выступила с заявлением, в котором запретила использовать подобную экипировку на своих соревнованиях. Против этого решения резко выступают некоторые спортсмены, у которых теперь, по сути, только два выхода — либо бриться налысо, либо уходить в коммерческие лиги.

Шапочки для темнокожих не проходят стандарты FINA

На фоне новости о квалификации на Олимпиаду от Британии темнокожей спортсменки Элис Диринг (впервые в истории этой страны) местная небольшая фирма представила шапочку для плавания экстра-размера, которая подошла бы ее пышной шевелюре. Только не успела Диринг в своих соцсетях прорекламировать свою новую шапочку и заявить о желании выступить в ней на Играх в Токио, как FINA выпустила пресс-релиз, где заявила о несоответствии подобных предметов экипировки своим стандартам. Международная федерация утверждает, что подобные шапочки не соответствуют естественной форме головы, а значит, могут предоставить техническое преимущество использующему ее спортсмену.

Заявление FINA привело к буре негодования пловцов, общественных организаций и западных СМИ — спортивную федерацию теперь кто только не обвиняет в расизме и сегрегации. Проблема выступления темнокожих пловчих с объемными волосами, оказывается, актуальна уже давно. Для решения ситуации была создана даже Ассоциации прав темнокожих пловцов. Ее основатель Даниэль Обе в интервью Guardian заявила, что постановление FINA потворствует институциональному неравенству, которое и так присутствует в плавании.

«Наша организация уверена, что подобные запреты поддерживают отсутствие разнообразия в спорте и мешают атлетам с особенностями», — сказала Обе, добавив, что надеется на более разумные действия федерации в будущем. По словам активистки, официально признанные шапочки FINA, предназначенные для людей с большим количеством волос, рассчитаны только на европеоидную расу. Им она действительно помогает скрыть шевелюру, а вот более массивные волосы африканцев все равно падают на лицо. Говорить о высоких результатах в таком случае не приходится, но и поделать с таким раскладом они мало что могут.

Активисты обвиняют чиновников в расовой сегрегации

«Инклюзивность означает понимание того, что ни одна форма головы не является «нормальной», — парирует FINA Даниэль Обе. Она настаивает на том, что запреты экипировки создают чувство изоляции для представителей чернокожих и этнических меньшинств. «Речь даже не столько о профессиональном спорте. К примеру, я захочу зайти в местный фитнес-центр или бассейн, будет ли у них шапочка на мою голову? Вряд ли. О'кей, а если пройдусь по супермаркету, смогу ли купить экипировку там? Тоже нет», — жалуется активистка.

По данным спортивной организации Swim England, только 2% пловцов на британском острове чернокожие. Выяснилось, что 95% взрослых чернокожих и 80% детей черных в Англии не плавают. Организация уверяет, что подобная статистика тревожна, поскольку базовые навыки плавания необходимы каждому. Без них риск утонуть при внезапном попадании в воду значительно выше. И если существуют нормативные ограничения, которые мешают развиваться в той или другой спортивной дисциплине представителям других рас, то они должны быть немедленно отменены. Ведь объемная прическа — это не прихоть или дань моде.

Волосы темнокожих растут примерно в два-три раза быстрее, чем у представителей других рас, они более жесткие, грубые, пышные. Кроме того, из-за физиологических особенностей афроволосы более сухие, чем волосы представителей других рас, поскольку в них меньше клеточных слоев. При этом гипохлорит натрия (то есть хлорка — хлорильная известь), который присутствует практически в каждом бассейне, может еще сильнее высушить их, тем самым повредив. Обычные шапочки, которые производят Speedo и Arena, не подходят таким типам волос сразу по нескольким параметрам, главный из которых — это размер. Даже с учетом упругости формы они все равно не покрывают обильную шевелюру до конца.

Стоило другому производителю экипировки предложить решение, как чиновники стали чинить препятствия. Неудивительно, что подобное заявление привело к столь бурной реакции в интернете. «FINA своим мракобесием отталкивает молодых спортсменов от занятий этим видом спорта и мешает развитию плавания. Пловцам теперь придется выбирать — либо стричься налысо, либо заниматься любимым делом», — пишет 17-летняя Кеджаи Террелонге. Другие спортсмены говорят, что они «разочарованы и убиты горем» после подобного запрета.

«Я хорошо помню, как на одной тренировке черная девочка мне рассказывала, что ее подруги не плавают из-за их пышных волос. Им приходилось намазывать волосы маслом, натягивая маленькие шапочки, и это мешало нормально выступать», — пишет ямайский пловец Майкл Ганнинг. В своем Twitter он призвал игнорировать все будущие старты организации и задуматься о выступлениях в альтернативных соревнованиях, которые не будут заниматься дискриминацией атлетов. Первыми отреагировали в Федерации плавания Британии, где поддержали как поставщика экипировки, так и свою спортсменку Элис Диринг. Теперь на любых внутренних стартах Великобритании нестандартные шапочки для плавания разрешены.

Решение о запрете вполне могут откатить назад на фоне протеста

Впервые на вопрос активно обратили внимание в 2017-м, когда была начата разработка шапочки для афроволос. «После разговора с родителями и друзьями спортсменов к нам пришло осознание проблемы — полного отсутствия подходящих купальных костюмов для пловцов с афроволосами, косами, локонами или любым типом пышных волос. Поэтому мы решили создать свои собственные», — говорит основатель британской компании Майкл Чепмен. В свое время он сам хотел стать пловцом, но в силу разных социальных сложностей так и не смог реализовать свою мечту. Поэтому свою жизнь он посвятил борьбе с различными ограничениями в спорте.

В то же время для FINA появление альтернативной экипировки — это всегда стрессовая история. Организация и так получила огромный имиджевый урон, когда столкнулась с проблемой технического преимущества от гидрокостюмов в нулевые. Как только новые комбинезоны вышли в свободную продажу, рекорды бились каждый месяц, а шансы на победу имели только те, кто успел заключить контракт на поставку необходимого количества плавательных наборов. Спустя пару лет гидрокостюмы запретили, а чтобы не допустить подобных казусов в дальнейшем, FINA теперь строго регламентирует любую спортивную одежду. Именно поэтому она и не дала добро на использование афрошапочки.

Правда в данном случае и правда не совсем понятно, как отдельная шапочка для пышной шевелюры может дать несправедливое преимущество перед тем, у кого такой шапочки нет? Скорее наоборот, она уравнивает шансы спортсменов. Поэтому неудивительно, что спустя сутки пресс-служба FINA сообщила о возможности пересмотра своего решения и выдачи разрешения на использование подобной экипировки как на Олимпиаде, так и на других стартах под своей эгидой. Федерация утверждает, что ее специалисты на данный момент «изучают ситуацию» и желают принять максимально корректное решение, которое позволит всем спортсменам выступать в равных условиях и не даст кому-то несправедливого преимущества.

Другого выхода, кроме как поиск компромисса, у FINA нет — организацию и так часто критикуют, а с таким уровнем негатива в соцсетях, как за последние пару дней, она не сталкивалась никогда в своей истории. Сюжеты о дискриминации выходят на CNN, BBC, Daily Telegraph и New York Times, а новоизбранный президент федерации принц Хуссейн Аль-Муссалам в Twitter сравнивается с нацистами. В конце концов, свою активность проявляет и коммерческая ISL (International Swimming League), которая поспешила разрешить выступать на своих стартах в нестандартных шапочках. В результате FINA может получить тотальный бойкот, когда все звезды на фоне скандала уйдут к конкурентам.