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Допинг

Сунь Яну скостили дисквалификацию. Но он все равно не поедет в Токио

Олег Шамонаев
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Сегодня, 20:35
Сунь Ян (в центре) и его адвокаты. Фото AFP
Сунь Ян (в центре) и его адвокаты. Фото AFP
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Повторный суд подтвердил вину суперзвезды плавания в нападении на допинг-офицера

Спортивный арбитраж в Лозанне озвучил новый вердикт по делу олимпийского чемпиона по плаванию Сунь Яна. Предыдущее решение было неожиданно аннулировано после того, как адвокаты спортсмена обнаружили в частных сообщениях судьи в соцсетях признаки ненависти к китайцам. Повторное слушание провела новая панель арбитров, но результат принципиально не изменился — за нападение на допинг-офицеров Сунь Ян получил четыре года отстранения от спорта. Это в два раза меньше, чем предыдущее наказание, и оставляет 29-летнему спортсмену теоретическую возможность вернуться на Олимпийских играх-2024 (полтора года чемпион уже отбыл). Но вопрос об участии Сунь Яна в Олимпиаде-2020 остался неизменным — звездного китайца в Токио не будет.

Сунь Ян.Ему простили обман, но не разбитые пробирки. История главного негодяя мирового плавания

Прощение и обструкция

История с Сунь Яном тянется с сентября 2018 года. Проступок китайца с нападением на допинг-офицеров кажется диким, а его вина — безусловной. Однако чем больше открывается фактов, тем более неоднозначным представляется происшедшее в доме спортсмена в китайской провинции Шэньчжэнь. В скандал превратилась в общем-то банальная процедура внесоревновательного допинг-контроля. Внештатные инспекторы явились в дом китайского пловца для забора проб крови и мочи. После того как Сунь Ян сдал кровь, он заметил, что один из гостей тайно пытается сделать снимки его жилища. Спортсмен и его мать заподозрили, что перед ними не допинг-офицеры, а самозванцы (папарацци или болельщики). И документы у гостей действительно оказались не в порядке.

В ходе возникшего конфликта охранник пловца расколотил молотком неразбиваемые контейнеры с уже сданной кровью, а сам Сунь Ян разорвал бланки допинг-контроля. Но, на беду спортсмена, инспекторы оказались самыми настоящими, и написали рапорт о жестком приеме в доме звезды. Международная федерация водных видов спорта (FINA), разбиравшаяся с инцидентом, признала, что проверяющие действительно были не правы, и решила не наказывать китайского чемпиона. Но история просочилась в СМИ и вылилась в громкий скандал на чемпионате мира в Кванджу. После победы Сунь Яна на дистанции 400 метров вольным стилем ставший вторым австралиец Мак Хортон на церемонии награждения отказался подниматься на пьедестал, жать руку Яну и фотографироваться с ним.

С Хортоном у Сунь Яна был старый конфликт еще с Олимпиады-2016, но после победы китайца на дистанции 200 м обструкцию продолжил британец Данкан Скотт. Это окончательно вывело звезду из равновесия — Сунь чуть не избил Скотта прямо на бортике бассейна. После этого об отношении к подвигам Яна на чемпионате мира журналисты спрашивали уже всех подряд, и в итоге FINA даже пообещала наказывать спортсменов, которые устраивают несанкционированные акции протеста во время официальных церемоний. В конце концов дело дошло до разбирательств в Спортивном арбитраже — протест на оправдание китайца подало ВАДА. Разгневанный Сунь рассчитывал легко выиграть дело и даже настоял на открытом процессе, но суд пошел совсем не по китайскому сценарию.

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Четыре года вместо восьми

Суд не только не согласился с доводами Яна о невиновности, но и припомнил ему трехмесячную дисквалификацию за триметазидин между Олимпиадами 2012 и 2016 годов. По правде сказать, тот приговор тоже был сверхмягким, но допинговое прошлое превратило китайца в рецидивиста. В итоге CAS в феврале 2020 года принял решение признать спортсмена виновным в незаконном вмешательстве в процесс допинг-контроля и дисквалифицировать его на восемь лет. По мнению суда, Сунь должен был безропотно сдать анализы и только потом жаловаться на непрофессионализм инспекторов. Решение CAS фактически означало завершение карьеры одной из главных звезд китайского спорта. Пловец подал апелляцию в федеральный суд Швейцарии, но поначалу это казалось формальностью.

Однако при рассмотрении апелляции случилась новая сенсация. Дело неожиданно было возвращено в CAS. Выяснилось, что глава коллегии арбитров экс-министр иностранных дел Италии Франко Фраттини допускал в частных соцсетях ненавистнические высказывания в адрес китайцев. Дело пришлось пересматривать, причем в экстренном порядке — Сунь Ян рассчитывал добиться оправдания и выступить на Олимпиаде в Токио. Однако новая панель судей фактически подтвердила вину спортсмена, хотя наказание и стало более мягким — минимально возможные в такой ситуации четыре года и три месяца. Теоретически Сунь сможет вернуться на Играх в Париже в 2024 году, хотя ему будет к тому времени уже 32 года. А вот организаторы Олимпиады в Токио наверняка вздохнули с облегчением. Ведь присутствие Сунь Яна в бассейне этим летом гарантировало скандальную атмосферу, которая и так будет накалена многочисленными антиковидными правилами.

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