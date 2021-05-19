На Олимпийских играх в Токио дебютируют сразу три смешанных эстафеты — в легкой атлетике, плавании и триатлоне. Чего от них ждать.

Международный олимпийский комитет продолжает погоню за трендом о гендерном равенстве. Сначала практически во всех видах спорта, где только было можно, в олимпийскую программу ввели мужские и женские дисциплины. В программе летних Игр пока нет мужчин в художественной гимнастике и синхронном плавании, но эти времена наверняка не за горами.

Теперь же МОК пошел дальше: в Токио-2021 во многих видах спорта мужчины и женщины будут соревноваться бок о бок. Причем если для тенниса микст — абсолютно привычное явление, то для легкой атлетики или плавания — экстремальная новинка. В каждом виде у смешанной эстафеты будут свои правила. И время покажет, что это: погоня за модой — или действительно будущее спорта?

Места в микст-эстафете Ефимовой не найдется?

Самая крутая смешанная эстафета ожидается в легкой атлетике. Команды будут состоять наполовину из мужчин и женщин и побегут дистанцию 4 х 400 м. Причем на каком этапе стартует мужчина, а на каком — женщина, каждая сборная может решать свободно.

Такая эстафета уже проводилась на чемпионате мира в Дохе в 2019 году и стала тогда чуть ли не самым зрелищным моментом всего чемпионата. Расстановка у сборных была разной, и картинка, когда мощные мужики догоняли хрупких бегуний, впечатляла. Опыт Дохи вроде бы подтвердил, что предпочтительней ставить женщин на второй-третий этапы, а старт и финиш доверять представителям сильного пола. Но многое зависит от силы конкретных бегунов, так что наверняка разные рецепты успеха будут пробоваться и на Олимпиаде.

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К сожалению, почти наверняка российскую команду мы в этой эстафете не увидим. По правилам, на Играх выступит всего десять наших легкоатлетов. Крайне маловероятно, что из них четыре будут представителями бега на 400 метров. Так что смешанная эстафета, как, видимо, и все остальные в легкой атлетике, пройдет без участия российской сборной.

По похожей схеме, что и в легкой атлетике, пройдет смешанная эстафета в плавании. Только она будет еще и комбинированной — то есть командам предстоит решить, кто поплывет каким стилем. Интересно, что дебютировал этот вид программы еще в 2015 году на чемпионате мира в Казани. С тех пор там были очень крутые дуэли — например, лучшие брассисты мира Лилли Кинг и Адам Пити на одной дорожке!

«Минус» у плавательной эстафеты в том, что за шесть прошедших лет сборные успели подобрать оптимальные тактические варианты. Например, стало очевидно, что на первые два этапа лучше ставить мужчин. Иначе девушкам приходится прикладывать двойные усилия, плывя против волны. Но тогда получается, что, например, Юлии Ефимовой места в микст-эстафете не найдется, потому что на брасс нужно ставить парня. А Климент Колесников вынужден будет конкурировать с Евгением Рыловым за место на этапе на спине, так как кролем должна плыть девушка. В общем, тренерам будет о чем подумать. Но что россияне в этой эстафете будут претендовать на награды — очевидно.

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Триатлетам предложили экстремальный спринт

В триатлоне микст-эстафета будет иметь фиксированную расстановку: начинают женщины, и далее гендеры чередуются. Тут изюминка — в экстремально короткой дистанции. 300 м плавания, 8 км велосипеда и 2 км бега — это дистанция, которую обычно на соревнованиях преодолевают десятилетние дети. А тут — лучшие триатлеты мира...

В среднем прохождение такого отрезка будет занимать минут 20, то есть вся эстафета пройдет меньше чем за полтора часа. Готовиться к таким соревнованиям точно нужно по-особенному: понятно, что выносливость тут практически не нужна, зато важны спринтерские качества. Хотя пока что в микст-эстафетах побеждали примерно те же сборные, что и в классических дисциплинах. Судя по результатам последних чемпионатов мира, фаворитами тут будут французы, англичане и американцы.

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Помимо циклических видов, впервые в Токио-2021 появятся смешанные виды в пулевой стрельбе, стрельбе из лука и настольном теннисе. Это, конечно, не совсем эстафета, где мужчины и женщины соревнуются бок о бок, но тоже вполне интересно. В общем, пока кажется, что новинки пойдут Олимпиаде на пользу.