Ступин не прошел в финал на дистанции 400 метров комплексным плаванием на Олимпиаде

Российский пловец Максим Ступин не прошел в финальный заплыв на дистанции 400 метров комплексом на Олимпиаде в Токио

Россиянин показал результат — 4. 16.21. Он не смог попасть в лучшую восьмерку, которая будет участвовать в финале.

Финальный заплыв состоится 25 июля.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

400 м комплекс

Предварительные заплывы

1. Брендон Смит (Австралия) — 4.09,27

2. Льюис Кларберт (Новая Зеландия) — 4.09,49

3. Чейз Калиш (США) — 4.09,66

4. Давид Веррасто (Венгрия) — 4.09,80

5. Альберто Раццетти (Италия) — 4.09,91

6. Джэй Литерленд (США) — 4.09,91

7. Леон Маршан (Франция) — 4.10,09

8. Джэй Литерленд (США) — 4.10,20

18. Максим Ступин (Россия) — 4.16,21