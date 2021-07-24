Ступин не прошел в финал на дистанции 400 метров комплексным плаванием на Олимпиаде
13:27
Российский пловец Максим Ступин не прошел в финальный заплыв на дистанции 400 метров комплексом на Олимпиаде в Токио
Россиянин показал результат — 4. 16.21. Он не смог попасть в лучшую восьмерку, которая будет участвовать в финале.
Финальный заплыв состоится 25 июля.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
400 м комплекс
Предварительные заплывы
1. Брендон Смит (Австралия) — 4.09,27
2. Льюис Кларберт (Новая Зеландия) — 4.09,49
3. Чейз Калиш (США) — 4.09,66
4. Давид Веррасто (Венгрия) — 4.09,80
5. Альберто Раццетти (Италия) — 4.09,91
6. Джэй Литерленд (США) — 4.09,91
7. Леон Маршан (Франция) — 4.10,09
8. Джэй Литерленд (США) — 4.10,20
18. Максим Ступин (Россия) — 4.16,21
Читайте также
Россия снова победила МОК в суде. Босс нашей тяжелой атлетики едет в Токио при помощи Ричарда Макларена
У России — первая медаль Олимпиады, но это драма. Галашина упустила золото в стрельбе последним выстрелом
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю