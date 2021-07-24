Суркова и Чимрова вышли в полуфинал на дистанции 100 метров баттерфляем
13:50
Российские пловчихи Арина Суркова и Светлана Чимрова прошли в полуфинальные заплывы на дистанции 100 метров баттерфляем.
Суркова показала результат — 58.02. Результат Чимровой — 58.04. Девушки попали в топ-16 участников.
Полуфиналы состоятся 25 июля.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
100 м баттерфляй
Предварительные заплывы
1. Чжан Юйфэй (Китай) — 55,82
1. Эмма Маккеон (Австралия) — 55,82
3. Сара Шестрем (Швеция) — 56,18
14. Арина Суркова (Россия) — 58,02
15. Светлана Чимрова (Россия) — 58,04
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