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Суркова и Чимрова вышли в полуфинал на дистанции 100 метров баттерфляем

13:50
Светлана Чимрова. Фото Global Look Press
Светлана Чимрова. Фото Global Look Press
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Российские пловчихи Арина Суркова и Светлана Чимрова прошли в полуфинальные заплывы на дистанции 100 метров баттерфляем.

Суркова показала результат — 58.02. Результат Чимровой — 58.04. Девушки попали в топ-16 участников.

Полуфиналы состоятся 25 июля.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

100 м баттерфляй

Предварительные заплывы

1. Чжан Юйфэй (Китай) — 55,82

1. Эмма Маккеон (Австралия) — 55,82

3. Сара Шестрем (Швеция) — 56,18

14. Арина Суркова (Россия) — 58,02

15. Светлана Чимрова (Россия) — 58,04

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