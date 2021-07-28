Российский пловец Довгалюк поделился эмоциями от олимпийского серебра в эстафете 4x200 вольным стилем
08:18
Российский пловец Михаил Довгалюк поделился впечатлениями от второго места в финале мужской эстафеты 4x200 вольным стилем на Олимпиаде в Токио.
«Это был самый сложный заплыв в моей жизни. Я уже давно не плавал последний этап, последний раз это было в 2016-м, и очень переживал. Обычно меня ставят на первый. Волновался. Но серебро — это хорошо. Мы выложились по максимуму и показали достойный результат. Очень доволен. Эту эстафету называют гордостью нации. И пусть у нас пока нет золота, я эту гордость ощущаю», — сказал Довгалюк.
Сегодня, 28 июля Довгалюк вместе с Мартином Малютиным, Иваном Гиревым и Евгением Рыловым выиграл серебро в эстафете 4x200 вольным стилем. Эта медаль стала 21-й для России на Олимпиаде в Токио.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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