Мужская сборная России по плаванию завоевала серебро Олимпиады в эстафете 4x200 м вольным стилем
06:38
Мужская сборная России заняла второе место в финальном заплыве в эстафете 4x200 м вольным стилем.
В составе российской команды выступили Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк.
Золото в эстафете 4x200 м вольным стилем завоевала сборная Великобритании. Бронзовая медаль — у команды Австралии.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Эстафета 4х200 м в/с
Финал
1. Великобритания (Том Ден, Джеймс Гай, Мэттью Ричардс, Данкан Скотт) — 6.58,58
2. Россия (Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк) — 7.01,81
3. Австралия (Александр Грэм, Кайл Чалмерс, Зак Инсерти, Томас Нилл) — 7.01,84
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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