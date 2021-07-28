Мужская сборная России по плаванию завоевала серебро Олимпиады в эстафете 4x200 м вольным стилем

Мужская сборная России заняла второе место в финальном заплыве в эстафете 4x200 м вольным стилем.

В составе российской команды выступили Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк.

Золото в эстафете 4x200 м вольным стилем завоевала сборная Великобритании. Бронзовая медаль — у команды Австралии.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Эстафета 4х200 м в/с

Финал

1. Великобритания (Том Ден, Джеймс Гай, Мэттью Ричардс, Данкан Скотт) — 6.58,58

2. Россия (Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк) — 7.01,81

3. Австралия (Александр Грэм, Кайл Чалмерс, Зак Инсерти, Томас Нилл) — 7.01,84