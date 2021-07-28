Россия поучаствовала в историческом провале пловцов сборной США на Олимпиаде
В среду, 28 июля, российская команда, в составе которой выступали Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк, заняла второе место в эстафете 4х400 метров вольным стилем и завоевала третью награду в плавании на играх в Токио.
Ранее золото и серебро в заплыве на 200 метров на спине взяли Евгений Рылов и Климент Колесников. Более результативные для российской сборной были игры в Атланте (восемь наград), Лондон и Рио (по четыре).
Медали российских пловцов на Олимпийских играх (без учета плавания на открытой воде):
|
Год
|
Город
|
З
|
С
|
Б
|
Медали
|
Место
|
1996
|
Атланта
|
4
|
2
|
2
|
8
|
2-е
|
2000
|
Сидней
|
0
|
1
|
1
|
2
|
11-е
|
2004
|
Афины
|
0
|
1
|
0
|
1
|
16-е
|
2008
|
Пекин
|
0
|
1
|
2
|
3
|
16-е
|
2012
|
Лондон
|
0
|
2
|
2
|
4
|
11-е
|
2016
|
Рио-де-Жанейро
|
0
|
2
|
2
|
4
|
15-е
|
2021
|
Токио
|
1
|
2
|
0
|
3
|
5-е
Для России это серебро стало второй медалью в королевской эстафете после распада СССР. На играх в Пекине серебро выиграли Никита Лобинцев, Евгений Лагунов, Данила Изотов и Александр Сухоруков. В Атланте россияне не участвовали в этом виде программы, в Афинах и Лондоне проплыли мимо финала, в Сиднее стали восьмыми, а в Рио — пятыми.
Результаты сборной России в эстафете 4х400 метров на Олимпиадах:
|
Год
|
Город
|
Состав
|
Место
|
Результат
|
1996
|
Атланта
|
Не участвовали
|
|
|
2000
|
Сидней
|
Дмитрий Чернышов, Андрей Капралов, Сергей Лавренов, Алексей Филипец
|
8-е
|
7.24,37
|
2004
|
Афины
|
Максим Кузнецов, Алексей Зацепин, Степан Ганзей, Евгений Нацвин
|
11-е
|
Не вышли в финал
|
2008
|
Пекин
|
Никита Лобинцев, Евгений Лагунов, Данила Изотов, Александр Сухоруков
|
2-е
|
7.03,70
|
2012
|
Лондон
|
Артем Лобузов, Евгений Лагунов, Михаил Полищук, Александр Сухоруков
|
10-е
|
Не вышли в финал
|
2016
|
Рио-де-Жанейро
|
Данила Изотов, Александр Красных, Никита Лобинцев, Михаил Довгалюк
|
5-е
|
7.05,70
|
2021
|
Токио
|
Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк
|
2-е
|
7.01,81
Но главным событием заплыва стало поражение сборной США, которая финишировала только четвертой. С момента введения эстафеты в программу Олимпийских игр в 1908 году американцы только раз не были на пьедестале почета — на турнире в Москве, который вся сборная США бойкотировала. Шесть раз (причем четырежды до Второй мировой войны) североамериканцы оставались вторыми, однажды — в Сиднее — финишировали третьим.
Случаи, когда сборная США не побеждала в олимпийской эстафете 4х400 метров:
|
Год
|
Город
|
Состав
|
Место
|
Победитель
|
1908
|
Лондон
|
Гарри Хебнер, Лео Гудвин, Чарзьз Дэниэлс, Лесли Риш
|
2-е
|
Великобритания
|
1912
|
Стокгольм
|
Кен Хасаг, Перри Макджилливрэй, Харри Хебнер, Дьюк Каханамоку
|
2-е
|
Австралазия
|
1932
|
Лос-Анджелес
|
Франк Бут, Джордж Фисслер, Майола Калили, Мануэлла Калили
|
2-е
|
Япония
|
1936
|
Берлин
|
Ральф Флэнаган, Джон Макионис, Пол Вольф, Джек Медика
|
2-е
|
Япония
|
1956
|
Мельбурн
|
Билл Уолси, Форд Конно, Тим Джеко, Сонни Танабе
|
2-е
|
Австралия
|
1980
|
Москва
|
Сборная США пропускала Олимпиаду
|
-
|
СССР
|
1992
|
Барселона
|
Джо Хюдеполь, Мелвин Стюарт, Йон Ольсен, Даг Гьерстен
|
3-е
|
СНГ
|
2000
|
Сидней
|
Скотт Голдблатт, Джош Дэйвис, Джейми Рауш, Клет Келлер
|
2-е
|
Австралия
|
2021
|
Токио
|
Киран Сми, Дрю Киблер, Зак Эппл, Таунли Хаас
|
4-е
|
Великобритания
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 28 июля //
Медальный зачет Олимпийских игр
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