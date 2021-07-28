Олимпиада
Токио-2020
Плавание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Плавание

Россия поучаствовала в историческом провале пловцов сборной США на Олимпиаде

08:22
Российские пловцы. Фото Getty Images
Российские пловцы. Фото Getty Images
Теги:

В среду, 28 июля, российская команда, в составе которой выступали Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк, заняла второе место в эстафете 4х400 метров вольным стилем и завоевала третью награду в плавании на играх в Токио.

Ранее золото и серебро в заплыве на 200 метров на спине взяли Евгений Рылов и Климент Колесников. Более результативные для российской сборной были игры в Атланте (восемь наград), Лондон и Рио (по четыре).

Медали российских пловцов на Олимпийских играх (без учета плавания на открытой воде):

Год

Город

З

С

Б

Медали

Место

1996

Атланта

4

2

2

8

2-е

2000

Сидней

0

1

1

2

11-е

2004

Афины

0

1

0

1

16-е

2008

Пекин

0

1

2

3

16-е

2012

Лондон

0

2

2

4

11-е

2016

Рио-де-Жанейро

0

2

2

4

15-е

2021

Токио

1

2

0

3

5-е

Для России это серебро стало второй медалью в королевской эстафете после распада СССР. На играх в Пекине серебро выиграли Никита Лобинцев, Евгений Лагунов, Данила Изотов и Александр Сухоруков. В Атланте россияне не участвовали в этом виде программы, в Афинах и Лондоне проплыли мимо финала, в Сиднее стали восьмыми, а в Рио — пятыми.

Результаты сборной России в эстафете 4х400 метров на Олимпиадах:

Год

Город

Состав

Место

Результат

1996

Атланта

Не участвовали

2000

Сидней

Дмитрий Чернышов, Андрей Капралов, Сергей Лавренов, Алексей Филипец

8-е

7.24,37

2004

Афины

Максим Кузнецов, Алексей Зацепин, Степан Ганзей, Евгений Нацвин

11-е

Не вышли в финал

2008

Пекин

Никита Лобинцев, Евгений Лагунов, Данила Изотов, Александр Сухоруков

2-е

7.03,70

2012

Лондон

Артем Лобузов, Евгений Лагунов, Михаил Полищук, Александр Сухоруков

10-е

Не вышли в финал

2016

Рио-де-Жанейро

Данила Изотов, Александр Красных, Никита Лобинцев, Михаил Довгалюк

5-е

7.05,70

2021

Токио

Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк

2-е

7.01,81

Но главным событием заплыва стало поражение сборной США, которая финишировала только четвертой. С момента введения эстафеты в программу Олимпийских игр в 1908 году американцы только раз не были на пьедестале почета — на турнире в Москве, который вся сборная США бойкотировала. Шесть раз (причем четырежды до Второй мировой войны) североамериканцы оставались вторыми, однажды — в Сиднее — финишировали третьим.

Случаи, когда сборная США не побеждала в олимпийской эстафете 4х400 метров:

Год

Город

Состав

Место

Победитель

1908

Лондон

Гарри Хебнер, Лео Гудвин, Чарзьз Дэниэлс, Лесли Риш

2-е

Великобритания

1912

Стокгольм

Кен Хасаг, Перри Макджилливрэй, Харри Хебнер, Дьюк Каханамоку

2-е

Австралазия

1932

Лос-Анджелес

Франк Бут, Джордж Фисслер, Майола Калили, Мануэлла Калили

2-е

Япония

1936

Берлин

Ральф Флэнаган, Джон Макионис, Пол Вольф, Джек Медика

2-е

Япония

1956

Мельбурн

Билл Уолси, Форд Конно, Тим Джеко, Сонни Танабе

2-е

Австралия

1980

Москва

Сборная США пропускала Олимпиаду

-

СССР

1992

Барселона

Джо Хюдеполь, Мелвин Стюарт, Йон Ольсен, Даг Гьерстен

3-е

СНГ

2000

Сидней

Скотт Голдблатт, Джош Дэйвис, Джейми Рауш, Клет Келлер

2-е

Австралия

2021

Токио

Киран Сми, Дрю Киблер, Зак Эппл, Таунли Хаас

4-е

Великобритания

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 28 июля //
Медальный зачет Олимпийских игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кирилл Бурдаков все материалы автора

15232 голосов

Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?

Читайте также

На Олимпиаде тренер ударил дзюдоистку перед выходом на татами. Спортсменка утверждает, что это ритуал
Олимпиада-2020, 28 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
Медведева привел в бешенство вопрос иностранного журналиста про флаг России
Олимпиада-2020: Япония, США и Китай — в лидерах медального зачета, Россия — четвертая
Как часто можно есть рыбу?
vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события