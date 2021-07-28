Россия поучаствовала в историческом провале пловцов сборной США на Олимпиаде

В среду, 28 июля, российская команда, в составе которой выступали Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк, заняла второе место в эстафете 4х400 метров вольным стилем и завоевала третью награду в плавании на играх в Токио.

Ранее золото и серебро в заплыве на 200 метров на спине взяли Евгений Рылов и Климент Колесников. Более результативные для российской сборной были игры в Атланте (восемь наград), Лондон и Рио (по четыре).

Медали российских пловцов на Олимпийских играх (без учета плавания на открытой воде):

Год Город З С Б Медали Место 1996 Атланта 4 2 2 8 2-е 2000 Сидней 0 1 1 2 11-е 2004 Афины 0 1 0 1 16-е 2008 Пекин 0 1 2 3 16-е 2012 Лондон 0 2 2 4 11-е 2016 Рио-де-Жанейро 0 2 2 4 15-е 2021 Токио 1 2 0 3 5-е

Для России это серебро стало второй медалью в королевской эстафете после распада СССР. На играх в Пекине серебро выиграли Никита Лобинцев, Евгений Лагунов, Данила Изотов и Александр Сухоруков. В Атланте россияне не участвовали в этом виде программы, в Афинах и Лондоне проплыли мимо финала, в Сиднее стали восьмыми, а в Рио — пятыми.

Результаты сборной России в эстафете 4х400 метров на Олимпиадах:

Год Город Состав Место Результат 1996 Атланта Не участвовали 2000 Сидней Дмитрий Чернышов, Андрей Капралов, Сергей Лавренов, Алексей Филипец 8-е 7.24,37 2004 Афины Максим Кузнецов, Алексей Зацепин, Степан Ганзей, Евгений Нацвин 11-е Не вышли в финал 2008 Пекин Никита Лобинцев, Евгений Лагунов, Данила Изотов, Александр Сухоруков 2-е 7.03,70 2012 Лондон Артем Лобузов, Евгений Лагунов, Михаил Полищук, Александр Сухоруков 10-е Не вышли в финал 2016 Рио-де-Жанейро Данила Изотов, Александр Красных, Никита Лобинцев, Михаил Довгалюк 5-е 7.05,70 2021 Токио Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк 2-е 7.01,81

Но главным событием заплыва стало поражение сборной США, которая финишировала только четвертой. С момента введения эстафеты в программу Олимпийских игр в 1908 году американцы только раз не были на пьедестале почета — на турнире в Москве, который вся сборная США бойкотировала. Шесть раз (причем четырежды до Второй мировой войны) североамериканцы оставались вторыми, однажды — в Сиднее — финишировали третьим.

Случаи, когда сборная США не побеждала в олимпийской эстафете 4х400 метров:

Год Город Состав Место Победитель 1908 Лондон Гарри Хебнер, Лео Гудвин, Чарзьз Дэниэлс, Лесли Риш 2-е Великобритания 1912 Стокгольм Кен Хасаг, Перри Макджилливрэй, Харри Хебнер, Дьюк Каханамоку 2-е Австралазия 1932 Лос-Анджелес Франк Бут, Джордж Фисслер, Майола Калили, Мануэлла Калили 2-е Япония 1936 Берлин Ральф Флэнаган, Джон Макионис, Пол Вольф, Джек Медика 2-е Япония 1956 Мельбурн Билл Уолси, Форд Конно, Тим Джеко, Сонни Танабе 2-е Австралия 1980 Москва Сборная США пропускала Олимпиаду - СССР 1992 Барселона Джо Хюдеполь, Мелвин Стюарт, Йон Ольсен, Даг Гьерстен 3-е СНГ 2000 Сидней Скотт Голдблатт, Джош Дэйвис, Джейми Рауш, Клет Келлер 2-е Австралия 2021 Токио Киран Сми, Дрю Киблер, Зак Эппл, Таунли Хаас 4-е Великобритания

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 28 июля //

Медальный зачет Олимпийских игр