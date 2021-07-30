Россиянин Рылов с олимпийским рекордом завоевал золотую медаль Олимпиады на 200 метрах на спине

Российский пловец Евгений Рылов на Олимпиаде-2020 на 200 метрах на спине завоевал золотую медаль.

24-летний россиянин показал результат 1:53.27 и установил новый олимпийский рекорд. Серебряную медаль завоевал американец Райан Мерфи (1.54,15), бронза — у британца Люка Гринбенка (1.54,72).

Рылов на Олимпиаде-2020 уже завоевал золотую медаль на дистанции 100 м на спине, а также серебро в составе российской команды в заплыве 4x200 м вольным стилем.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

200 м н/с

Финал

1. Евгений Рылов (Россия) — 1.53,27 ОР

2. Райан Мерфи (США) — 1.54,15

3. Люк Гринбенк (Великобритания) — 1.54,72

4. Брайс Меффорд (США) — 1.55,49

5. Адам Телегди (Венгрия) — 1.56,15

6. Радослав Кавецки (Польша) — 1.56,39