Россиянин Рылов с олимпийским рекордом завоевал золотую медаль Олимпиады на 200 метрах на спине
04:55
Российский пловец Евгений Рылов на Олимпиаде-2020 на 200 метрах на спине завоевал золотую медаль.
24-летний россиянин показал результат 1:53.27 и установил новый олимпийский рекорд. Серебряную медаль завоевал американец Райан Мерфи (1.54,15), бронза — у британца Люка Гринбенка (1.54,72).
Рылов на Олимпиаде-2020 уже завоевал золотую медаль на дистанции 100 м на спине, а также серебро в составе российской команды в заплыве 4x200 м вольным стилем.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
200 м н/с
Финал
1. Евгений Рылов (Россия) — 1.53,27 ОР
2. Райан Мерфи (США) — 1.54,15
3. Люк Гринбенк (Великобритания) — 1.54,72
4. Брайс Меффорд (США) — 1.55,49
5. Адам Телегди (Венгрия) — 1.56,15
6. Радослав Кавецки (Польша) — 1.56,39
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