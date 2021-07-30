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Американец Мерфи о победе Рылова: «Тяжело понимать, что этот заплыв, вероятно, не был чистым»

08:29
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Американский пловец Райан Мерфи прокомментировал результаты финального заплыва на дистанции 200 м на спине на Олимпиаде в Токио, по итогам которого золото забрал россиянин Евгений Рылов.

«Очень психологически непросто от ощущения, что я участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым, но что есть, то есть. Люди, которые знают о ситуации куда больше, чем я, приняли решение, которое приняли. Это меня расстраивает, но я должен плавать. У меня нет возможности тренироваться на высоком уровне ради Олимпиады и одновременно пытаться донести, что люди, которые принимают решения, принимают неверные решения. Впрочем, я здесь не для того, чтобы кого-то обвинять. Поздравляю Евгения и Люка Гринбэнка, они проделали отличную работу, они талантливые пловцы. Оба упорно работали. В конце концов хочу сказать, что я верю в то, что в плавании есть допинг. Что есть, то есть», — приводит Swimming World Magazine слова Мерфи.

Евгений Рылов завоевал второе золото на Играх в Токио. До этого он победил в плавании на дистанции 100 м на спине.

Дополнительная информация:

https://www.swimmingworldmagazine.com/news/olympics-evgeny-rylov-completes-backstroke-double-ryan-murphy-luke-greenbank-question-clean-sport/

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Иван Торопцев все материалы автора

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