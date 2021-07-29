Колесников: «Хотелось петь гимн своей страны»

Двукратный олимпийский призер российский пловец Климент Колесников испытывал странные ощущения в связи с отсутствием на церемониях награждения Игр в Токио гимна и флага страны, однако в целом не придает этому особого значения.

Колесников завоевал бронзу на дистанции 100 м вольным стилем.

Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио выступают без государственной символики в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Это немного странное ощущение, потому что когда Женя Рылов занял первое место и мы были на пьедестале, то вместо гимна России играла музыка Чайковского. Было немного странно, хотелось петь гимн своей страны», — цитирует ТАСС Колесникова.

«Но для меня это не играет большой роли и не имеет значения, потому что я полностью сосредоточен на своем результате», — добавил он.

21-летний Колесников на Олимпиаде в Токио также завоевал серебро на дистанции 100 м на спине.