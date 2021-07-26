Британец Пити завоевал золотую медаль Олимпиады в плавании на 100 м брассом
05:25
Британский пловец Адам Пити выиграл финал Олимпийских игр в заплыве на 100 метров брассом.
Вторым стал представитель Нидерландов Арно Камминга, третий — итальянец Николо Мартинеги.
Для Великобритании это первая золотая медаль на Олимпийских играх в Токио.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
100 м брасс
Финал
1. Адам Пити (Великобритания) — 57,37
2. Арно Камминга (Нидерланды) — 58,00
3. Николо Мартинеги (Италия) — 58,33
Читайте также
«Пишут, чтоб вся моя семья сдохла». Российский теннисист вылетел с Олимпиады и рассказал о дебилах из соцсетей
«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
2
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю