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Британец Пити завоевал золотую медаль Олимпиады в плавании на 100 м брассом

05:25
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Британский пловец Адам Пити выиграл финал Олимпийских игр в заплыве на 100 метров брассом.

Вторым стал представитель Нидерландов Арно Камминга, третий — итальянец Николо Мартинеги.

Для Великобритании это первая золотая медаль на Олимпийских играх в Токио.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

100 м брасс

Финал

1. Адам Пити (Великобритания) — 57,37

2. Арно Камминга (Нидерланды) — 58,00

3. Николо Мартинеги (Италия) — 58,33

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Сергей Ревенко все материалы автора

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