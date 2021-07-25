Стрелок Масленников признался, что перенервничал в финале индивидуального турнира в Токио
11:10
Российский стрелок Владимир Масленников признался, что неудача в финале соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на Играх в Токио связана с нервозностью.
«В целом все неплохо было, немного перенервничал, появилась скованность, зажатость», — цитирует Масленикова ТАСС.
Россиянин занял 8-е место, набрав 123 балла. Он отстал от ближайшего конкурента на более чем 20 очков. Золото выиграл американец Уильям Шейнер (251,6), поставивший олимпийский рекорд.
Дополнительная информация:
Читайте также
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю