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Стрелок Масленников признался, что перенервничал в финале индивидуального турнира в Токио

11:10
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Российский стрелок Владимир Масленников признался, что неудача в финале соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на Играх в Токио связана с нервозностью.

«В целом все неплохо было, немного перенервничал, появилась скованность, зажатость», — цитирует Масленикова ТАСС.

Россиянин занял 8-е место, набрав 123 балла. Он отстал от ближайшего конкурента на более чем 20 очков. Золото выиграл американец Уильям Шейнер (251,6), поставивший олимпийский рекорд.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11981355

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Виктория Кравченко все материалы автора

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