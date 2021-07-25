Матыцин: «Победа Бацарашкиной на Олимпиаде вдохновит российских спортсменов»
Министр спорта РФ Олег Матыцин уверен, что победа Виталины Бацарашкиной на Олимпиаде в Токио вдохновит российских спортсменов.
25 июля россиянка завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
«Поздравляю Виталину Бацарашкину, ее тренеров, Стрелковый союз России и всех российских болельщиков с первой золотой медалью нашей команды на Играх в Токио. На предыдущей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро пять лет назад Виталина выиграла серебро, а сейчас завоевала долгожданное и заслуженное золото, да еще и с олимпийским рекордом.
Примечательно, что это первая для России золотая награда в стрельбе на Олимпийских играх с 2004 года. Пусть эта яркая победа Виталины Бацарашкиной вдохновит всех наших олимпийцев на самые высокие достижения и рекорды!" — приводит слова Матыцина ТАСС.
Золото Бацарашкиной стало первым для России на Олимпиаде в Токио. 24-летняя спортсменка набрала 240,3 очка и установила новый олимпийский рекорд.
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