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Президент ОКР прокомментировал первое золото на Олимпиаде

06:15
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Президент ОКР Станислав Поздняков прокомментировал золотую медаль Виталины Бацарашкиной в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Это первое российское золото в Токио-2020.

«Поздравляю всю нашу олимпийскую сборную и болельщиков с первым золотом, — сказал Поздняков. — Стрелки часто открывают золотой запас нашей команды, они сделали это и сейчас. Да, побед в этом виде спорта у нас не было с Афин-2004, но, видимо, происходила смена поколений и нужна была вот такая пауза. Федерация работает хорошая, последние чемпионаты мира показывали положительную динамику. Вчера было серебро на грани победы, теперь, к счастью, золото. Да еще в какой драматичной борьбе оно было выиграно! Теперь пример с них нужно брать остальным командам. А вообще здорово, что мы начали Олимпиаду так активно».

24-летняя спортсменка набрала 240,3 очка и установила новый олимпийский рекорд. Победу в финале Бацарашкиной принес последний выстрел.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля //
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