Бацарашкина в финале сделала повторный выстрел из-за сбоя электроники
06:05
В финале олимпийского турнира по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров у женщин произошел сбой электроники, сообщает Telegram-канал ОКР.
«Система не зафиксировала выстрел Виталины Бацарашкиной в отведенные 50 секунд. Судьи сначала записали россиянке «баранку», но затем после короткого совещания разрешили Виталине сделать повторный выстрел, установив, что в случившемся виновата электроника, а не человек.
Бацарашкина справилась с нервами и в итоге стала Олимпийской чемпионкой», — говорится в сообщении.
24-летняя спортсменка набрала 240,3 очка и установила новый олимпийский рекорд. Победу в финале Бацарашкиной принес последний выстрел. Российская спортсменка является серебряной призеркой Олимпиады-2016.
Опрос
проголосовало: 6614Все опросы
Чего вы ждете от сборной России на Олимпиаде-2020?
Читайте также
8
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю