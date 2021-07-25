Бацарашкина в финале сделала повторный выстрел из-за сбоя электроники

В финале олимпийского турнира по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров у женщин произошел сбой электроники, сообщает Telegram-канал ОКР.

«Система не зафиксировала выстрел Виталины Бацарашкиной в отведенные 50 секунд. Судьи сначала записали россиянке «баранку», но затем после короткого совещания разрешили Виталине сделать повторный выстрел, установив, что в случившемся виновата электроника, а не человек.

Бацарашкина справилась с нервами и в итоге стала Олимпийской чемпионкой», — говорится в сообщении.

24-летняя спортсменка набрала 240,3 очка и установила новый олимпийский рекорд. Победу в финале Бацарашкиной принес последний выстрел. Российская спортсменка является серебряной призеркой Олимпиады-2016.