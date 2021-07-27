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Каримова и Каменский поборются за бронзовую медаль Олимпиады в стрельбе из пневматической винтовки

08:27
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Российская команда в составе Юлии Каримовой и Сергея Каменского примут участие в матче за третье место олимпийского турнира по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Каримова и Каменский в матче за третье место встретятся с командой из Кореи. Россияне Анастасия Галашина и Владимир Масленников заняли пятое место в квалификации и закончили выступление.

В финале турнира встретятся США и Китай. Матч за третье место пройдет сегодня, 27 июля, и начнется в 09.15 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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