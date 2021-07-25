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Американец Шейнер установил олимпийский рекорд и стал чемпионом в стрельбе из пневматической винтовки

10:10

Американец Уильям Шейнер стал олимпийским чемпионом в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на Играх в Токио.

Спортсмен набрал 251,6 балла, установив новый олимпийский рекорд. Шейнер принес США вторую золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

Второе место занял китаец Лихао Шень, третьим стал его соотечественник Хаоран Ян.

Россиянин Владимир Масленников, вышедший в финал, занял восьмое место.

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Иван Торопцев все материалы автора

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