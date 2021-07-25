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Россиянин Масленников занял восьмое место в стрельбе из пневматической винтовки на Олимпиаде в Токио

09:43
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Россиянин Владимир Масленников занял восьмое место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на Олимпиаде в Токио.

Российский стрелок набрал 123.0 балла и завершил участие в финале первым среди восьми финалистов.

Напомним, что сегодня, 25 июля россиянка Виталина Бацарашкина выиграла первую золотую медаль на Играх в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля

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Иван Торопцев все материалы автора

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