Россиянин Масленников занял восьмое место в стрельбе из пневматической винтовки на Олимпиаде в Токио

Россиянин Владимир Масленников занял восьмое место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на Олимпиаде в Токио.

Российский стрелок набрал 123.0 балла и завершил участие в финале первым среди восьми финалистов.

Напомним, что сегодня, 25 июля россиянка Виталина Бацарашкина выиграла первую золотую медаль на Играх в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля