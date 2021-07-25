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В честь победы сборной России на Олимпиаде впервые вместо гимна прозвучал фрагмент концерта Чайковского

10:17
Виталина Бацарашкина. Фото AFP
Виталина Бацарашкина. Фото AFP
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В честь победы россиянки Виталины Бацарашкиной на Олимпиаде в Токио прозвучал фрагмент концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского во время церемонии награждения.

Эта композиция заменяет гимн России в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Напомним, согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору ВАДА и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) российским спортсменам запрещено использовать российскую символику, в том числе и гимн, в период с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года. Фрагмент концерта Чайковского впервые прозвучал вместо гимна России на Олимпийских играх.

Сегодня, 25 июля Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, установив олимпийский рекорд. Это золото стало первым для России на Играх в Токио.

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Иван Торопцев все материалы автора

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