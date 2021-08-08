В МОК отказались комментировать судейство художественной гимнастики на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать судейство художественной гимнастики на Олимпиаде в Токио.

Россиянка Дина Аверина заняла второе место, уступив израильтянке Линой Ашрам 0,150 балла по итогам четырех видов. Ее сестра Арина стала четвертой.

«Поскольку это вопросы, связанные с судейством соревнований, мы хотели бы направить вас в международную федерацию, которая несет ответственность за применение своих правил соревнований», — приводит сообщение пресс-службы МОК «РИА Новости».

Российские спортсменки впервые с 1996 года не смогли завоевать золото в индивидуальном многоборье на Играх.

7 августа стало известно, что Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос в Международную федерацию гимнастики по судейству на Олимпиаде.