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Косторная поддержала гимнасток Авериных после финала Олимпиады

13:49
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Российская фигуристка Алена Косторная поддержала гимнасток Дину и Арину Авериных после финала Олимпиады в личном многоборье.

«Больно и обидно, но для нас вы всегда лучшие», — написала Косторная, опубликовав у себя в Instagram фотографию с сестрами Авериными.

Сторис Алены Косторной. Фото Instagram
Сторис Алены Косторной. Фото Instagram

Дина Аверина заняла второе место по итогам личного первенства, Арина Аверина стала четвертой. Дина уступила 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам по итогам четырех видов. Позднее Дина Аверина заявила о несправедливом судействе в финале.

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Иван Торопцев все материалы автора

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