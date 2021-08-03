Золото России в борьбе, возвращение Байлз и травма Шубенкова: итоги 3 августа на Олимпиаде

Семь главных событий вторника на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Во вторник российские спортсмены сумели завоевать в Токио всего две медали — так мало не было уже очень давно. Но, к счастью, одна из этих наград оказалась золотой. Муса Евлоев открыл счет победам на турнире борцов. Это позволило нашей команде вернуться в медальном зачете на пятое место, с которого нас по ходу дня временно вытесняла Великобритания.

Медальный зачет 3 августа.

Также отличной новостью стал выход в полуфинал наших волейболистов и ватерполисток. Это дарит надежду на то, что дальше с медалями станет полегче. Вдохновить на это завтра должны нас российские синхронистки. А пока вспоминаем сегодняшний день, выделив семь главных событий, о которых писал «СЭ».

Полную медальную таблицу смотрите здесь.

1) Золото Евлоева

С турниром борцов греко-римского стиля у нас пока тоже все сложно, но золото Мусы Евлоева оказалось очень важным и своевременным.

Наш первый за два дня чемпион рассказал, как шел к этому титулу много лет.

Также продолжает будоражить тема второго места Дениса Аблязина в опорном прыжке.

2) Возвращение Байлз и бронза Нагорного

В последний день турнира гимнастов Никита Нагорный завоевал бронзу на перекладине. Но главным международным событием, конечно, стало возвращение в строй Симоны Байлз. Впрочем, четырехкратная олимпийская чемпионка из сборной США тоже ограничилась бронзой — на бревне.

После завершения турнира гимнастов Никита Нагорный подвел итог своему неоднозначному выступлению в Токио.

3) Российские боксеры прорвались в финал

Всего один шаг до золота в боксерском турнире остался Альберту Батыргазиеву.

Также возлагаем золотые надежды на Муслима Гаджимагомедова.

А Андрей Замковой уже получил в Токио свою бронзу и рассказал о планах на жизнь после Олимпиады.

4) Выход в полуфинал в водном поло и волейболе

Наши волейболисты уверенно победили в первом матче плей-офф канадцев, и теперь их ждет «полуфинал мечты» с давними соперниками — бразильцами.

Очень яркую победу одержали наши ватерполистки, наказав австралиек за излишнюю самоуверенность. Правда, теперь в полуфинале россиянок ждет сильнейшая команда мира — сборная США.

Между тем еще один «матч мечты» наметился в финале мужского футбольного турнира. В нем сыграют сборные Бразилии и Испании.

Баскетбольный «финал мечты», к которому идут мужские сборные США и Словении, также не за горами.

5) Травма Шубенкова

Еще один российский легкоатлет выбыл с Олимпиады из-за травмы. После досадного повреждения прыгуньи в длину Дарьи Клишиной от старта вынужден отказаться барьерист Сергей Шубенков.

А вот другой барьерист — норвежский бегун на 400 метров Карстен Вархольм — стал героем Токио, выиграв один из лучших стартов в истории Игр.

Еще один интересный персонаж — серебряный призер в беге на 200 метров намибийка Кристин Мбома.

Печальные новости из стана легкоатлетов — толкатель ядра из Грузии попался на древнем допинге, который используют со времен ГДР.

6) Синхронистки выиграли квалификацию

Наш дуэт показал свою необычную программу в квалификации накануне медального розыгрыша и удостоился самых высоких оценок судей.

Оставшийся без личной награды наш прыгун в воду Евгений Кузнецов тем не менее дал очень бодрое и забавное интервью.

А серебряный призер Олимпийских игр-2012 Евгений Коротышкин подвел итоги турнира пловцов.

7) Проблемы с медалями у Белоруссии и Украины

Наши жалобы на медленный набор медалей у белорусской и украинской команд совершенно непонятны. Соседи России проводят самые ужасные Игры со времен распада СССР, и в причинах этого провала еще предстоит разбираться.

Продолжает раскручиваться история с обиженной белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

Олимпиада-2020: все медали 3 августа

Легкая атлетика. Мужчины. 400 метров с барьерами

1. Карстен Вархольм (Норвегия) — 45,94 (МР)

2. Рай Бенджамин (США) — 46,17

3. Алисон Дос Сантос (Бразилия) — 46,72

Легкая атлетика. Женщины. Прыжки в длину

1. Малайка Миамбо (Германия)

2. Бриттни Риз (США)

3. Эзе Бруме (Нигерия)

Легкая атлетика. Женщины. 800 метров

1. Атинг Мо (США)

2. Кили Ходжкинсон (Великобритания)

3. Раэвин Роджерс (США)

Легкая атлетика. Женщины. 200 метров

1. Элайн Томпсон-Эра (Ямайка)

2. Кристин Мбома (Намибия)

3. Габриэль Томас (США)

Легкая атлетика. Женщины. Молот

1. Анита Влодарчик (Польша)

2. Ван Чжен (Китай)

3. Мальвина Копрон (Польша)

Легкая атлетика. Мужчины. Шест

1. Арманд Дюплантис (Швеция)

2. Кристофер Нильсен (США)

3. Тьягу Браз (Бразилия)

Гребля на байдарке и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 метров

1. Балинт Копас (Венгрия)

2. Адам Варга (Венгрия)

3. Фернанду Пимента (Португалия)

Гребля на байдарке и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 метров

1. Куба

2. Китай

3. Германия

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 метров

1. Лиза Кэррингтон (Новая Зеландия)

2. Тереса Портела Ривас (Испания)

3. Эмма Остранн Йергенсен (Дания)

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 метров

1. Лиза Кэррингтон / Кейтлин Регал (Новая Зеландия)

2. Каролина Ная / Анна Пулавска (Польша)

3. Данюта Козак / Дора Бодоньи (Венгрия)

Гребной слалом. Мужчины. 1000 метров

1. Балинт Копач (Венгрия)

2. Адам Варга (Венгрия)

3. Фернандо Пимента (Португалия)

Парусный спорт. Женщины. Класс 49

1. Бразилия

2. Германия

3. Нидерланды

Парусный спорт. Мужчины. Класс 49

1. Великобритания

2. Новая Зеландия

3. Германия

Парусный спорт. Мужчины. Финн

1. Джайлз Скотт (Великобритания)

2. Жомбор Берец (Венгрия)

3. Хоан Кардона (Испания)

Парусный спорт. Накра 17

1. Италия

2. Великобритания

3. Германия

Спортивная гимнастика. Мужчины. Брусья

1. Цзоу Цзинюань (Китай)

2. Лукас Даузер (Германия)

3. Ферхат Арыджан (Турция)

Спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина

1. Даики Хасимото (Япония)

2. Тин Србич (Хорватия)

3. Никита Нагорный (Россия)

Спортивная гимнастика. Женщины. Бревно

1. Гуань Чэнтчэнь (Китай)

2. Тан Сицзин (Китай)

3. Симона Байлз (США)

Велоспорт. Трек. Женщины. Командная гонка преследования

1. Германия

2. Великобритания

3. США

Велоспорт. Трек. Мужчины. Командный спринт

1. Нидерланды

2. Великобритания

3. Франция

Бокс. Женщины. Категория до 57 кг

1. Сена Ирие (Япония)

2. Нести Петесио (Филиппины)

3. Ирма Теста (Италия)

3. Карисс Эртингсталл (Великобритания)

Бокс. Мужчины. До 69 кг

1. Роньель Иглесиас Сотолонго (Куба)

2. Пет Маккормак (Великобритания)

3. Андрей Замковой (Россия)

3. Эйдан Уолш (Ирландия)

Греко-римская борьба. До 77 кг

1. Тамаш Лоринц (Венгрия)

2. Акжол Махмудов (Киргизия)

3. Рафик Хусейнов (Азербайджан)

3. Шохей Ябику (Япония)

Греко-римская борьба. До 97 кг

1. Муса Евлоев (Россия)

2. Артур Алексанян (Армения)

3. Мохаммадхади Сарави (Иран)

3. Тадеуш Михалик (Польша)

Вольная борьба. Женщины. До 68 кг

1. Тамира Сток Менса (США)

2. Блессинг Оборудуду (Нигерия)

3. Меерим Жуманазарова (Киргизия)

3. Алла Черкасова (Украина)

Тяжелая атлетика. Мужчины. Категория до 109 кг

1. Акбар Джураев (Узбекистан)

2. Симон Мартиросян (Армения)

3. Артур Плесниекс (Латвия)