Как питаются американские олимпийцы?

23 июля стартовали Олимпийские игры в Токио. Из разных стран мира в Японию приехал о больше одиннадцати тысяч спортсменов. На 26 июля в медальном зач е те лидирует сборная США. В команде С оединенных Ш татов 613 спортсменов, включая олимпийцев и паралимпийцев. И у большинства из них своя индивидуальная диета. Сегодня разбираемся, как питаются американские спортсмены.

Плавание

Плавание наравне с бегом и велоспортом сжигает больше всего калорий. Такой стиль, как баттерфляй, может сжигать от 660 до 976 калорий в час, конечно, в зависимости от веса спортсмена и других физических факторов.

Больше года назад 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс опроверг слух о том, что он съедал по 12 тысяч калорий в день. На самом деле эта цифра была в диапазоне от 8 до 10 тысяч. Спортивный диетолог из Университета Восточного Мичигана Эллисон Манковски говорит, что в среднем пловцу-олимпийцу требуется не менее 5 тысяч калорий в день и около 10 тысяч - при интенсивных тренировках. Женщинам необходимо около 4-6 тысяч калорий в день или чуть больше, в зависимости от стиля тренировок и вида соревнований.

Для обычного человека норма 2-2,5 тысячи калорий в день, по данным национальной службы здравоохранения Англии.

По мнению диетолога, для пловцов и всех спортсменов-олимпийцев важно включать в свой рацион углеводы и белки. Причем в суточном потреблении распределение должно быть такое:

· 55% до 60% - углеводы,

· 15% до 25% - белок.

Оставшиеся 20-25 процентов должны составлять полезные жиры, например из:

· оливкового масла (мононенасыщенный жир содержащий антиоксиданты);

· рапсового масла (источник растительных омега-3 жирных кислот);

· орехов (содержат полезные поли- и мононенасыщенные жиры);

· авокадо (источник витаминов Е и С, клетчатки, фолиевой кислоты и калия);

· рыбы.

Трехкратный олимпийский чемпион Райан Мерфи, который будет соревноваться на Олимпийских играх в Токио, рассказал Men's Health о своем типичном питании тренировочного дня:

· завтрак: банан перед тренировкой; после — яичный омлет со шпинатом, грибами, луком и лососем; либо йогурт с мюсли и ягодами — после тренировки;

· обед: овощи, нежирный белок, например, курица или лосось, а также углеводы, например, рис, киноа или чечевица;

· ужин (самый большой прием пищи у Мерфи): похож на обед, но с порциями большего размера, чтобы подзарядиться после долгого тренировочного дня. Также это снова может быть йогурт с мюсли.

Райан Мерфи. Фото Swimming World

Паралимпийская пловчиха Мэллори Виггеман рассказала, что за полгода до выезда на Игры она увеличивает общее потребление пищи, чтобы поддерживать интенсивные тренировки. Также она полностью отказывается от алкоголя. Это способствует лучшему сну, восстановлению и гидратации организма. Помимо этого, Виггеман принимает мультивитаминные комплексы, витамины D и C, рыбий жир и пробиотики. Она также старается (в первую очередь в сезон) сбалансировать свой рацион как можно более ровно между углеводами, жирами и овощами. На завтрак она ест овсянку, заправленную миндальным маслом, ложкой ванильного протеина, семенами чиа, измельченным миндалем и ягодами.

Гимнастика

Гимнастам из США рекомендуется диета с высоким содержанием углеводов, низким содержанием жиров и умеренным количеством белка. Большинство гимнастов должны съедать минимум 2 тысячи калорий в день. Низкое число калорий по сравнению с другими олимпийскими видами спорта может быть связано с тем, что гимнастика сжигает гораздо меньше энергии, чем спортивные дисциплины на длительную выносливость, например, плавание.

Однако в течение 30 минут гимнастики спортсмены могут сжечь от 120 до 168 калорий, в зависимости от веса и физических характеристик, говорят ученые из Гарварда.

Разные виды гимнастики, и разные спортсмены, имеют отличительные диетические потребности. Например, в силовых акробатических прыжках основной приоритет — наращивание мышечной массы, скорости, мощности и выносливости, которые могут потребовать больше энергии в виде калорий. Но художественная гимнастика сосредоточена на эстетике, гибкости и ловкости. Спортсменки, как правило, имеют хрупкое телосложение и в течение дня едят небольшими порциями.

Двукратная олимпийская чемпионка Габби Дуглас рассказала Cosmopolitan, что ее питание в тренировочный день выглядит так:

· завтрак: овсяная каша, банан, чай;

· обед: куриная грудка, жареная спаржа с бальзамическим уксусом и темный шоколад;

· ужин: лосось на гриле, стручковая фасоль с чесноком и паста. На десерт спортсменка съедает домашние имбирные пряники.

Габби Дуглас (слева). Фото Instagram

Другая олимпийская спортсменка Микейла Скиннер рассказала, что придерживается трехразового питания с высоким содержанием белка и углеводов, но из-за нехватки энергии она может перекусить чем-то в течение дня. Раз или два в неделю она может позволить себе сладкое.

Тяжелая атлетика

Американские тяжелоатлеты придерживаются высококалорийных диет. Как утверждают ученые из Гарварда, за 30-минутное занятие в этом виде спорта сжигается от 180 до 252 калорий, в зависимости от веса спортсмена.

Диетолог команды США по тяжелой атлетике Миган Нильсен рассказала, что количество калорий, потребляемых штангистом, зависит от его:

· текущей цели по весу;

· текущей массы тела;

· состава тела — количества жира и мышц в организме;

· плана тренировок.

Штангисты малого веса могут потреблять около 1800 калорий в день. «Большие» тяжелоатлеты или те, кто пытается набрать вес, могут потреблять от 4 до 5 тысяч калорий в день. Миган Нильсен говорит, что энергия из углеводов наряду с белками и жирами является ключевым фактором для тяжелоатлетов.

«Белок важен для наращивания и поддержания мышечной массы спортсмена, полезные жиры нужны для поддержания гормонального фона и защиты тела при переносе большого веса», — говорит Нильсен.

Нильсен рекомендует спортсменам высокое потребление жидкости, так как обезвоживание может привести к чрезмерному напряжению сердечно-сосудистой системы.

Морган Кинг. Фото Instagram

Штангистка Морган Кинг рассказала Elle, как она питается в межсоревновательный период:

· завтрак: сладкий картофель с соусом сальса и кофе;

· обед: острый цыпленок с брокколи, черникой, сушеной клюквой и грецкими орехами;

· ужин: капуста кале, салат с говядиной или курицей и артишоками.

Легкая атлетика

У бегунов разные диетические потребности в зависимости от вида бега (марафон, спринт) и соревнований. Бегун может сжигать от 240 до 671 калорий за 30 минут, в зависимости от темпа, веса и физических характеристик. Олимпийцам на длинные дистанции требуется калорий в день:

· от 5 до 10 тысяч — мужчинам;

· от 4 до 6 тысяч — женщинам.

Марафонцы перед соревнованиями придерживаются диеты с высоким содержанием углеводов, особенно во время тренировок перед забегом и в день забега. Это дает им достаточно энергии, чтобы они могли преодолевать большие дистанции и нагрузки. Многие спортсмены используют также практику, известную как углеводная загрузка. За три дня до забега спортсмен потребляет больше углеводов, а накануне вечером перед соревнованиями съедает нормальную порцию.

Не нужно думать, однако, что получить много углеводов — это съесть огромную тарелку макарон за день до забега. Такие ошибки для спортсмена могут привести к вздутию живота и снижению эффективности на соревнованиях. Вместо этого многие бегуны пьют богатые углеводами напитки и коктейли.

Спринтерам требуется немного меньше калорий, чем бегунам на длинные дистанции. Им не нужно преодолевать большие расстояния, а необходимы короткие и очень энергичные всплески силы. Также таким спортсменам необходимо есть каждые два часа. Диетолог Элисон Манковски объясняет, что всем олимпийцам рекомендуются высокоэффективные продукты, такие как нежирные белки, цельнозерновые продукты, полезные жиры, фрукты и овощи.

Эррион Найтон. Фото Instagram

Доктор медицинских наук в Университете штата Юта Кэри Вудрафф рассказала, что они рекомендуют бегунам увеличивать в рационе количество цельнозерновых культур, бобовых, овощей и фруктов. То есть тех продуктов, которые являются отличными диетическими источниками углеводов. Чтобы поддерживать и увеличивать мышечную массу, врачи рекомендуют диеты, которые содержат:

· нежирное мясо (рыба);

· яйца;

· молочные продукты, такие как греческий йогурт и молоко;

· орехи, бобы, соя.

Олимпийская звезда и 11-кратный чемпион мира из Ямайки Усэйн Болт рассказал GQ о диете в тренировочный день:

· завтрак: сэндвич с яйцом;

· обед: паста и солонина;

· в течение дня Болт стремится есть много фруктов: манго, ананасы, яблоки.

· ужин: ямайские пельмени (брокколи и другие овощи с бататом и мясом) и жареный цыпленок, овощи.

Также спортсмен отметил, что в течение дня пьет много воды и старается есть совсем немного перед тренировкой.

Питание — один из факторов, который может повлиять на эффективность ваших тренировок и на результаты. Качественные продукты дают больше энергии, помогают быстрее восстанавливаться и выполнять сложные тренировки.

Но стоит отметить, что рацион спортсмена-олимпийца не нужен обычному человеку в повседневной жизни. Образ жизни, физические нагрузки, усвояемость различных веществ могут сильно отличаться у профессиональных спортсменов и у людей, которые занимаются спортом каждый день на любительском уровне. Поэтому при выборе спортивной диеты консультируйтесь с тренерами и врачами-диетологами, которые помогут вам составить правильное питание и при этом не навредить здоровью.