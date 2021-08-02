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Первые Олимпийские игры современности. Как это было?

Александр Крагжда
Александр Крагжда
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Сегодня, 16:15
Олимпийские игры. Фото Getty Images Церемония открытия Игр. Фото Wikipedia Борьба на первых Олимпийских играх. Фото 1896.gr Олимпийские игры. Фото olympics.com Медаль первых Олимпийских игр.
Олимпийские игры. Фото Getty Images
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С 23 июля в Токио идут летние Олимпийские игры. Традиция проведения этого мероприятия появилась в Древней Греции и существовала больше 1100 лет — до конца IV века. После перерыва больше чем в 1500 лет эти соревнования были возрождены снова. Сегодня рассказываем, как проходила первая современная Олимпиада.
Церемония открытия Игр. Фото Wikipedia
Церемония открытия Игр. Фото Wikipedia

Игры 1896 года

Возрождение Олимпийских игр

В большинстве своем организация первой современной Олимпиады лежала на плечах французского общественного деятеля Пьера де Кубертена. Он грезил большими спортивными состязаниями задолго до самих Игр.

В 1889 году на Всемирной выставке во Франции он организовал первый конгресс по физическому воспитанию и начал создавать международную сеть педагогов, политиков, а также лидеров в торговле, культуре и спорте, которые смогли бы помочь ему осуществить мечту о воскрешении Олимпиады. Уже через пять лет в Париже он смог сформировать Международный олимпийский комитет (МОК).

Соревнования было решено провести в апреле 1896 года в Афинах. Спортсмены боролись в девяти видах спорта за 43 комплекта наград. Состязание привлекло около 280 участников-мужчин из 14 стран (первые женщины смогли участвовать уже на следующей Олимпиаде в Париже через четыре года).

Кубертен руководил Олимпиадой в самые трудные стартовые годы, когда они не пользовались особой популярностью, как, например, мировые ярмарки и выставки. Только в 1924 году во Франции прошли действительно успешные Олимпийские игры, где уже соревновались более 3000 участников из 44 государств. А годом позже Де Кубертен вышел на пенсию.

Выбор столицы Игр

Попытки восстановить олимпийские соревнования до 1896 года уже были в Греции и Великобритании. Но эти соревнования имели в основном национальный характер. Де Кубертен же хотел, чтобы первая Олимпиада проводилась в Париже и стала международной.

Но на конгрессе по учреждению МОК греческий поэт Деметриус Викелас зачитал доклад об Античных Играх и предложил провести состязания в Афинах. МОК принял это предложение.

Открытие Олимпиады

Церемония проходила на арене «Панатинаикос» 6 апреля. Этот стадион был построен в IV веке до нашей эры. В середине XIX века нашей эры она была раскопана для планирующихся греческих Олимпийских игр в 1870 году.

На праздновании была королевская семья Греции. Лично король Георг I объявил об открытии Олимпийских игр. С той церемонии открытий сохранились до настоящих дней две традиции:

— открытие Олимпиады главой страны, где проводятся соревнования;

  • — исполнение олимпийского гимна.

До 1956 года страны — организаторы соревнований поручали собственным композиторам создавать новый гимн. И только с 1960 года на Олимпиадах в разных вариациях исполняется гимн, написанный к первым Играм греческим музыкантом Спиросом Самарасом на слова Костиса Паламаса.

Традиционная сегодня олимпийская клятва, написанная Де Кубертеном в 1913 году, впервые была произнесена в 1920 году на Олимпиаде в Бельгии. Ритуал возжигания олимпийского огня проводится с игр в Амстердаме в 1928 году.

Страны-участницы

По данным МОК, в первой Олимпиаде участвовали 14 государств:

— Австралия (страна была колонией Британской империи, но выступала отдельно);

— Австрия (была частью Австро-Венгрии, но участники выступали обособленно друг от друга);

— Княжество Болгария;

— Британская империя;

— Венгрия;

— Германская империя;

— Королевство Греция;

— Королевство Дания;

— Королевство Италия;

— Соединенные Штаты Америки;

— Французская республика;

— Чили;

— Швейцарская конфедерация;

— Королевство Швеция;

Спортивные дисциплины

Борьба

В боях приняли участие пять борцов из четырех стран, для которых не было разделения на весовые категории. Первым победителем стал немец Карл Шухманн.

Также в то время не было общего регламента проведения поединка. Стиль боя был близок к современной греко-римской борьбе. Но существовал ряд определенных правил:

— во время схватки запрещалось держать соперника за голову, шею, гениталии, а также душить, кусать и бить;

— борьба шла с открытыми ладонями;

— бой мог закончиться, когда один из участников был брошен на спину или когда он сдался.

Борьба на первых Олимпийских играх. Фото 1896.gr
Борьба на первых Олимпийских играх. Фото 1896.gr

Плавание

Соревнования по плаванию проводились на открытой воде в Средиземном море, в гавани Зея, так как необходимых бассейнов в Афинах не было. Заплывы были на 100, 500 и 1200 метров вольным стилем.

Пловец Альфред Хажош из Венгрии выиграл заплывы на 100 и 1200 метров. У него были шансы победить в гонке и на 500 метров, однако помимо плавания он боролся за медали и в других видах спорта, поэтому в этот день не стал участвовать в заплыве.

Соревнования по плаванию продолжали проводиться в открытой воде до игр в Швеции в 1912 году. Через 94 года эта дисциплина вернулась — на играх в Пекине 2008 года, когда состоялись первые два заплыва на 10 км в гребном парке Шуньи.

Велоспорт

В этом виде спорта разыгрывалось пять комплектов медалей на треке и один комплект на шоссе. Для этого к Играм в Афинах был построен велодром. Француз Поль Массон выиграл гонки три раза в дисциплинах:

— спринт на 2 км;

— гит с места;

— гонка на 10 км.

Велосипедный спорт был включен в программу первых Игр, но отсутствовал в следующих трех соревнованиях и вернулся только на стокгольмской Олимпиаде в Швеции в 1912 году.

Гимнастика

В этой дисциплине спортсмены боролись за восемь комплектов наград, из которых пять взяла немецкая команда. Соревнования проходили на восьми снарядах:

— лазание по канату;

— кольца;

— конь;

— перекладина;

— параллельные брусья;

— опорный прыжок;

— командная перекладина;

— командные брусья.

Команды должны были состоять не менее чем из 10 человек, эти условия смогли выполнить только Греция и Германия. Причем у первых было целых две команды. А на соревнованиях по перекладине немецкая сборная выступала одна.

Стрельба

Инициатором включения стрельбы в Олимпиаду спорта был Пьер де Кубертен, который профессионально занимался стрельбой из пистолета во Франции. В играх состязались семь стран в пяти видах:

— пистолет, 50 метров;

— скоростной пистолет, 25 метров;

— винтовка, 200 метров;

— винтовка, 300 метров;

— армейский пистолет, 25 метров.

Теннис

В соревнованиях по теннису участвовали 15 спортсменов из шести стран, из них семь — греки. Ни одного из ведущих игроков того времени, например чемпиона Уимблдона Гарольда Махони или чемпиона США Роберта Ренна, на Олимпийских играх не было.

Проводили два турнира — в одиночном и парном разряде. Ирландский спортсмен, который выступал за Великобританию, Джон Пий Боланд стал двукратным чемпионом. Он выиграл в одиночном и парном соревновании. В парном разряде он играл вместе с немцем Фридрихом Трауном против пары из Греции.

Тяжелая атлетика

На I летних Олимпийских играх спортсмены боролись в двух дисциплинах тяжелой атлетики — толчок одной и двумя руками. Золото взяли британский и датский спортсмены. В отличие от современных Игр, тогда не было разделения по весовым категориям.

Фехтование

В этом виде спорта соревновались всего пять спортсменов из четырех стран. Интересно, что именно фехтование заменило популярные в древних Олимпийских играх рукопашные бои.

Единственная категория фехтования, которая была на всех Играх без исключения, — сабля. Это оружие отличается от рапиры и шпаги тем, что вы можете поразить своего соперника не только кончиком лезвия. Победителем в этой дисциплине стал греческий спортсмен Иоаннис Георгиадис.

Легкая атлетика

Соревнования по легкой атлетике проводились на стадионе «Панафиней». Древняя трасса имела вытянутую форму с крутыми поворотами, поэтому спортсмены были вынуждены сбавлять скорость, чтобы оставаться на своих дорожках.

Американец Томас Берк выиграл на дистанциях 100 и 400 метров. Он был единственным спортсменом, который стартовал с положения приседа, поставив одно колено на землю, подобно тому, как начинают спортсмены сегодня.

Олимпийские игры. Фото olympics.com
Олимпийские игры. Фото olympics.com

В забегах на 800 и 1500 метров победил австрийский спортсмен Эдвин Флэк, а в забеге на 100 метров с барьерами выиграл спортсмен из США Том Кертис.

Для марафонской дистанции изначально не было современной установленной дистанции. На первых Играх забег был длиной в 40000 м. Он был стандартизирован до нынешних 42195 метров в 1921 году. На первых Олимпийских играх в Афинах в этой дисциплине, стартовавшей из греческого города Марафона, победил грек Спиридон Луис. Его результат составил 2 часа 58 минут и 50 секунд. Сегодня официальный рекорд принадлежит кенийскому бегуну Элиуду Кипчоге и составляет 2 часа 1 минуту и 39 секунд.

Кстати, именно в легкой атлетике хронологически была получена первая современная олимпийская награда. 6 апреля, в день начала Игр, спортсмен из США Джеймс Коннолли выиграл тройной прыжок, став первым олимпийским чемпионом за более чем 1500 лет. Он также занял второе место в прыжках в высоту и третье — в прыжках в длину. Сборная США доминировала в легкой атлетике, выиграв девять соревнований из 12.

Итоги Олимпиады

Олимпийцы в 1896 году не получали золотых медалей. Каждый победитель был награжден серебряными медалями и оливковой ветвью. Золотые, серебряные и бронзовые медали для победителей были представлены только через восемь лет на Играх в США, в 1904 году. Те, кто занял второе место, получили медные медали и лавровые ветви. Занявшие третье не получали наград, но учитывались в командном зачете.

Медаль первых Олимпийских игр.
Медаль первых Олимпийских игр.

Среди стран победителем в командном соревновании стала сборная из США, собрав 20 медалей, из которых 11 — золотые. Греки заняли второе место, а сборная Германии — третье.

Первые Олимпийские игры стали большим успехом, хотя и не пользовались такой популярностью, как сейчас. На тот момент это было самое крупное спортивное международное мероприятие. Стадион «Панатинаикос» был переполнен самой большой толпой, которая когда-либо смотрела спортивные соревнования. По разным источникам, на стадионе собиралось от 15 до 80 тысяч человек. Для сравнения: только церемонию открытия Игр в Рио-де-Жанейро посмотрело во всем мире около 342 миллионов человек.

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Александр Крагжда все материалы автора

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