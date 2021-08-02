Первые Олимпийские игры современности. Как это было?

С 23 июля в Токио идут летние Олимпийские игры. Традиция проведения этого мероприятия появилась в Древней Греции и существовала больше 1100 лет — до конца IV века. После перерыва больше чем в 1500 лет эти соревнования были возрождены снова. Сегодня рассказываем, как проходила первая современная Олимпиада.

Церемония открытия Игр. Фото Wikipedia

Игры 1896 года

Возрождение Олимпийских игр

В большинстве своем организация первой современной Олимпиады лежала на плечах французского общественного деятеля Пьера де Кубертена. Он грезил большими спортивными состязаниями задолго до самих Игр .

В 1889 году на Всемирной выставке во Франции он организовал первый конгресс по физическому воспитанию и начал создавать международную сеть педагогов, политиков, а также лидеров в торговле, культуре и спорте, которые смогли бы помочь ему осуществить мечту о воскрешении Олимпиады. Уже через пять лет в Париже он смог сформировать Международный олимпийский комитет (МОК).

Соревнования было решено провести в апреле 1896 года в Афинах. Спортсмены боролись в девяти видах спорта за 43 комплекта наград. Состязание привлекло около 280 участников-мужчин из 14 стран (первые женщины смогли участвовать уже на следующей Олимпиаде в Париже через четыре года).

Кубертен руководил Олимпиадой в самые трудные стартовые годы, когда они не пользовались особой популярностью, как, например, мировые ярмарки и выставки. Только в 1924 году во Франции прошли действительно успешные Олимпийские игры, где уже соревновались более 3000 участников из 44 государств. А годом позже Де Кубертен вышел на пенсию.

Выбор столицы Игр

Попытки восстановить олимпийские соревнования до 1896 года уже были в Греции и Великобритании. Но эти соревнования имели в основном национальный характер. Де Кубертен же хотел, чтобы первая Олимпиада проводилась в Париже и стала международной.

Но на конгрессе по учреждению МОК греческий поэт Деметриус Викелас зачитал доклад об Античных Играх и предложил провести состязания в Афинах. МОК принял это предложение.

Открытие Олимпиады

Церемония проходила на арене «Панатинаикос» 6 апреля. Этот стадион был построен в IV веке до нашей эры. В середине XIX века нашей эры она была раскопана для планирующихся греческих Олимпийских игр в 1870 году.

На праздновании была королевская семья Греции. Лично король Георг I объявил об открытии Олимпийских игр. С той церемонии открытий сохранились до настоящих дней две традиции:

— открытие Олимпиады главой страны, где проводятся соревнования;

— исполнение олимпийского гимна.

До 1956 года страны — организаторы соревнований поручали собственным композиторам создавать новый гимн. И только с 1960 года на Олимпиадах в разных вариациях исполняется гимн, написанный к первым Играм греческим музыкантом Спиросом Самарасом на слова Костиса Паламаса.

Традиционная сегодня олимпийская клятва, написанная Де Кубертеном в 1913 году, впервые была произнесена в 1920 году на Олимпиаде в Бельгии. Ритуал возжигания олимпийского огня проводится с игр в Амстердаме в 1928 году.

Страны-участницы

По данным МОК , в первой Олимпиаде участвовали 14 государств:

— Австралия (страна была колонией Британской империи, но выступала отдельно);

— Австрия (была частью Австро-Венгрии, но участники выступали обособленно друг от друга);

— Княжество Болгария;

— Британская империя;

— Венгрия;

— Германская империя;

— Королевство Греция;

— Королевство Дания;

— Королевство Италия;

— Соединенные Штаты Америки;

— Французская республика;

— Чили;

— Швейцарская конфедерация;

— Королевство Швеция;

Спортивные дисциплины

Борьба

В боях приняли участие пять борцов из четырех стран, для которых не было разделения на весовые категории. Первым победителем стал немец Карл Шухманн.

Также в то время не было общего регламента проведения поединка. Стиль боя был близок к современной греко-римской борьбе. Но существовал ряд определенных правил:

— во время схватки запрещалось держать соперника за голову, шею, гениталии, а также душить, кусать и бить;

— борьба шла с открытыми ладонями;

— бой мог закончиться, когда один из участников был брошен на спину или когда он сдался.

Борьба на первых Олимпийских играх. Фото 1896.gr

Плавание

Соревнования по плаванию проводились на открытой воде в Средиземном море, в гавани Зея, так как необходимых бассейнов в Афинах не было. Заплывы были на 100, 500 и 1200 метров вольным стилем.

Пловец Альфред Хажош из Венгрии выиграл заплывы на 100 и 1200 метров. У него были шансы победить в гонке и на 500 метров, однако помимо плавания он боролся за медали и в других видах спорта, поэтому в этот день не стал участвовать в заплыве.

Соревнования по плаванию продолжали проводиться в открытой воде до игр в Швеции в 1912 году. Через 94 года эта дисциплина вернулась — на играх в Пекине 2008 года, когда состоялись первые два заплыва на 10 км в гребном парке Шуньи.

Велоспорт

В этом виде спорта разыгрывалось пять комплектов медалей на треке и один комплект на шоссе. Для этого к Играм в Афинах был построен велодром. Француз Поль Массон выиграл гонки три раза в дисциплинах:

— спринт на 2 км;

— гит с места;

— гонка на 10 км.

Велосипедный спорт был включен в программу первых Игр, но отсутствовал в следующих трех соревнованиях и вернулся только на стокгольмской Олимпиаде в Швеции в 1912 году.

Гимнастика

В этой дисциплине спортсмены боролись за восемь комплектов наград, из которых пять взяла немецкая команда. Соревнования проходили на восьми снарядах:

— лазание по канату;

— кольца;

— конь;

— перекладина;

— параллельные брусья;

— опорный прыжок;

— командная перекладина;

— командные брусья.

Команды должны были состоять не менее чем из 10 человек, эти условия смогли выполнить только Греция и Германия. Причем у первых было целых две команды. А на соревнованиях по перекладине немецкая сборная выступала одна.

Стрельба

Инициатором включения стрельбы в Олимпиаду спорта был Пьер де Кубертен, который профессионально занимался стрельбой из пистолета во Франции. В играх состязались семь стран в пяти видах:

— пистолет, 50 метров;

— скоростной пистолет, 25 метров;

— винтовка, 200 метров;

— винтовка, 300 метров;

— армейский пистолет, 25 метров.

Теннис

В соревнованиях по теннису участвовали 15 спортсменов из шести стран, из них семь — греки. Ни одного из ведущих игроков того времени, например чемпиона Уимблдона Гарольда Махони или чемпиона США Роберта Ренна, на Олимпийских играх не было.

Проводили два турнира — в одиночном и парном разряде. Ирландский спортсмен, который выступал за Великобританию, Джон Пий Боланд стал двукратным чемпионом. Он выиграл в одиночном и парном соревновании. В парном разряде он играл вместе с немцем Фридрихом Трауном против пары из Греции.

Тяжелая атлетика

На I летних Олимпийских играх спортсмены боролись в двух дисциплинах тяжелой атлетики — толчок одной и двумя руками. Золото взяли британский и датский спортсмены. В отличие от современных Игр, тогда не было разделения по весовым категориям.

Фехтование

В этом виде спорта соревновались всего пять спортсменов из четырех стран. Интересно, что именно фехтование заменило популярные в древних Олимпийских играх рукопашные бои.

Единственная категория фехтования, которая была на всех Играх без исключения, — сабля. Это оружие отличается от рапиры и шпаги тем, что вы можете поразить своего соперника не только кончиком лезвия. Победителем в этой дисциплине стал греческий спортсмен Иоаннис Георгиадис.

Легкая атлетика

Соревнования по легкой атлетике проводились на стадионе «Панафиней». Древняя трасса имела вытянутую форму с крутыми поворотами, поэтому спортсмены были вынуждены сбавлять скорость, чтобы оставаться на своих дорожках.

Американец Томас Берк выиграл на дистанциях 100 и 400 метров. Он был единственным спортсменом, который стартовал с положения приседа, поставив одно колено на землю, подобно тому, как начинают спортсмены сегодня.

Олимпийские игры. Фото olympics.com

В забегах на 800 и 1500 метров победил австрийский спортсмен Эдвин Флэк, а в забеге на 100 метров с барьерами выиграл спортсмен из США Том Кертис.

Для марафонской дистанции изначально не было современной установленной дистанции. На первых Играх забег был длиной в 40000 м. Он был стандартизирован до нынешних 42195 метров в 1921 году. На первых Олимпийских играх в Афинах в этой дисциплине, стартовавшей из греческого города Марафона, победил грек Спиридон Луис. Его результат составил 2 часа 58 минут и 50 секунд. Сегодня официальный рекорд принадлежит кенийскому бегуну Элиуду Кипчоге и составляет 2 часа 1 минуту и 39 секунд.

Кстати, именно в легкой атлетике хронологически была получена первая современная олимпийская награда. 6 апреля, в день начала Игр, спортсмен из США Джеймс Коннолли выиграл тройной прыжок, став первым олимпийским чемпионом за более чем 1500 лет. Он также занял второе место в прыжках в высоту и третье — в прыжках в длину. Сборная США доминировала в легкой атлетике, выиграв девять соревнований из 12.

Итоги Олимпиады

Олимпийцы в 1896 году не получали золотых медалей. Каждый победитель был награжден серебряными медалями и оливковой ветвью. Золотые, серебряные и бронзовые медали для победителей были представлены только через восемь лет на Играх в США, в 1904 году. Те, кто занял второе место, получили медные медали и лавровые ветви. Занявшие третье не получали наград, но учитывались в командном зачете.

Медаль первых Олимпийских игр.

Среди стран победителем в командном соревновании стала сборная из США, собрав 20 медалей, из которых 11 — золотые. Греки заняли второе место, а сборная Германии — третье.