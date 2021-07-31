Темные страницы истории США: боксера-олимпийца арестовали за то, что он сел в «вагон для белых»

История из жизни Норвела Ли — самого техничного боксера Олимпиады-1952.

Ли родился в 1924 году в местечке Лик Ран, что неподалеку от города Игл Рок (Вирджиния, США). Его отец был чернорабочим на железнодорожной станции. У Норвела был дефект речи — он заикался, из-за чего другие дети над ним смеялись. Однако Ли рос сильным парнем, и со временем насмешки прекратились. Если же кто-то осмеливался высмеять его заикание, то сразу же получал тумаков. Школа, в которой учился Норвел, раньше именовалась Academy Hill, а сегодня — Central Academy. «Академия» — так в годы сегрегации называли учебные заведения для темнокожих.

We are pleased to welcome Kenneth Conklin, author of Norvel: An American Hero. True story of Olympic gold medalist Norvel Lee who was more than a champion boxer. A Tuskegee airman, WWll veteran, educator and more. Book signing 1-2:30 today, 7/10. @kennethfconklin @visitstaunton pic.twitter.com/I9xJLrGHXb — thebookdragonshop (@thebookdragons1) July 10, 2021

В 1943-м Ли ушел в армию. Он выучился на летчика, делал успехи, однако в боевых вылетах участия так и не принял: начальство опасалось, что его заикание может создать проблемы при связи с другими пилотами. Норвела отправили на военную базу в Тихом океане — помогать американским ВВС на земле (обслуживание самолетов и т.д.). Однажды к ним в часть приехал легендарный боксер Джо Луис — для поднятия боевого духа солдат.

После Второй мировой войны Ли окончил Говардский университет в Вашингтоне. Во время учебы он стал заниматься боксом и в 1948-м в составе сборной США поехал в Лондон на Олимпийские игры — в качестве запасного. Норвел там не выступил, однако считался олимпийцем.

Вернувшись с Олимпиады, Ли отправился в Ботетот (Вирджиния) — навестить семью. На обратном пути с ним произошла неприятная ситуация. Его арестовали в поезде, доставили в тюрьму и держали там под стражей до тех пор, пока за него не был внесен залог 250 долларов. Причина ареста — Норвел сел в так называемый «вагон для белых».

If you've never heard about the Jim Crow laws, look them up and then tell me how there aren't any parallels between them and what's going on now.#DisbandNPHET #NoVaccinePassports pic.twitter.com/quWC7CaI1u — ??? ??? ??? (@CorvinaNox) July 26, 2021

В книге Луи Мура «Мы победим: движение за гражданские права, черные спортсмены и стремление к равенству» говорится, что к Ли сразу подошел кондуктор, потребовав пересесть в «цветную зону». Норвел ответил отказом, сославшись на свободу гражданских прав. Кондуктор не смог ничего противопоставить боксеру, поэтому отыскал шерифа, который велел Ли либо пересесть, либо сойти с поезда. Норвел сошел на следующей станции. Там он снова купил билет — специально в «белую зону» — и сел в первый прибывший поезд. Другой шериф церемониться с ним не стал — и арестовал. Норвел мог просидеть в тюрьме несколько месяцев, если бы не Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) — залог за него внесла именно она.

Дело дошло до суда. Норвел был признан виновным и оштрафован на 5 долларов за нарушение закона о сегрегации (принудительное разделение людей на расовые, этнические или другие группы в повседневной жизни). В книге Кеннета Конклина «Норвел: американский герой» отмечается, что адвокат боксера — Мартин Эй Мартин — настаивал на том, что Ли был арестован не только из-за того, что был черным, но и потому, что был черным олимпийцем.

The Summer @Olympics are just around the corner! If you're looking for a great sports read, check out local journalist @KennethFConkli1's historical fiction novel Norvel, about Black Olympian and Virginia native Norvel Lee. pic.twitter.com/xdHfQuNvxt — NDBookshop (@NDBookshop) July 15, 2021

В то время в некоторых штатах США — в том числе в Вирджинии — действовали законы о сегрегации, получившие название «Законы Джима Кроу» — из-за комического персонажа. В 1828 году комик Томас Райс спел песенку «Прыгай, Джим Кроу», вымазав лицо в черный цвет. Он впервые услышал ее в исполнении темнокожего музыканта в Кентукки и решил перепеть. Песня стала хитом, причем черный грим был ее обязательным атрибутом. Позже образ Кроу попал в театральные пьесы и первые фильмы — как один из самых «разрывающих» публику элементов.

Понятие «Законы Джима Кроу» появилось в 1880 году. Если коротко: согласно им, черные должны были ходить в другие туалеты, чем белые, питаться в других ресторанах, ездить в транспорте на отдельных местах, жить в специальных отелях. Самое заметное, что было сделано на тему сегрегации в последнее время, — фильм «Зеленая книга» о путешествии темнокожего джазового пианиста Дона Ширли и водителя итальянского происхождения Тони Валлелонги по Югу США в 1962 году.

Норвел подал апелляцию в высший суд Вирджинии, которая была удовлетворена. Суд постановил, что «Законы Джима Кроу» не применимы к делу Ли, поскольку он ехал в Вашингтон (округ Колумбия), где не было сегрегации. Адвокат боксера заострил внимание на том, что Норвел был не конкретно в штате Вирджиния, а находился в пути — и добился отмены решения суда низшей инстанции.

Интересно, что это была не первая попытка боксера оправдать себя. До этого он подал апелляцию в окружной суд округа Аллегейни (штат Пенсильвания). Тогда Ли не просто проиграл — суд увеличил его штраф до 25 долларов.

In celebration of black history month let's acknowledge these pioneers of Olympic Boxing. Ed Sanders, Floyd Patterson, Nate Brooks, Chuck Adkins and Norvel Lee pic.twitter.com/n3JJSgeZaK — USA Boxing Alumni (@USABoxingAlumni) February 3, 2020

В 1952 году Норвел снова поехал на Олимпиаду — и снова в качестве запасного (в супертяжелом весе). Также он был спарринг-партнером очень перспективного 17-летнего Флойда Паттерсона.

Однако боксер, который должен был представлять США в полутяжелом весе, заболел — и Норвелу пришлось выйти вместо него. За неделю он скинул 7 килограммов, что, впрочем, несильно навредило его выносливости — Ли выиграл четыре боя по очкам и взял золото Олимпийских игр. Плюс к этому он был награжден Кубком Вэла Паркера — призом самому техничному боксеру Олимпиады.

Однако СМИ Вирджинии — то есть штата, где Норвел родился и долгое время жил — никаким образом не осветили его триумф в Хельсинки. Возможно, это связано с тем, что в списке спортсменов он не значился, как представитель Вирджинии. Может быть, журналисты просто не знали, что Ли родом из Вирджинии. Но, скорее всего, дело в том, что тогда, в 1952-м, на Юге не собирались уделять внимание успехам темнокожих спортсменов.

Ли еще год представлял на всемирной арене Америку, принес ей бронзу на Панамериканских играх в Мехико, а затем ушел из бокса. Впоследствии он работал в сфере юстиции и образования, занимал порядка 20 разных должностей — причем это были руководящие посты. В 1991 году он вышел на пенсию после 36 лет государственной службы, а в 1992-м умер от рака поджелудочной железы — ему было 67 лет. Что же касается «Законов Джима Кроу», то последний из них был отменен в 1964 году.

Никита Карин