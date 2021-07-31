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Темные страницы истории США: боксера-олимпийца арестовали за то, что он сел в «вагон для белых»

Сегодня, 10:00
Норвел Ли на обложке книги Кеннета Конклина. Фото Twitter
Норвел Ли на обложке книги Кеннета Конклина. Фото Twitter
История из жизни Норвела Ли — самого техничного боксера Олимпиады-1952.

Ли родился в 1924 году в местечке Лик Ран, что неподалеку от города Игл Рок (Вирджиния, США). Его отец был чернорабочим на железнодорожной станции. У Норвела был дефект речи — он заикался, из-за чего другие дети над ним смеялись. Однако Ли рос сильным парнем, и со временем насмешки прекратились. Если же кто-то осмеливался высмеять его заикание, то сразу же получал тумаков. Школа, в которой учился Норвел, раньше именовалась Academy Hill, а сегодня — Central Academy. «Академия» — так в годы сегрегации называли учебные заведения для темнокожих.

В 1943-м Ли ушел в армию. Он выучился на летчика, делал успехи, однако в боевых вылетах участия так и не принял: начальство опасалось, что его заикание может создать проблемы при связи с другими пилотами. Норвела отправили на военную базу в Тихом океане — помогать американским ВВС на земле (обслуживание самолетов и т.д.). Однажды к ним в часть приехал легендарный боксер Джо Луис — для поднятия боевого духа солдат.

После Второй мировой войны Ли окончил Говардский университет в Вашингтоне. Во время учебы он стал заниматься боксом и в 1948-м в составе сборной США поехал в Лондон на Олимпийские игры — в качестве запасного. Норвел там не выступил, однако считался олимпийцем.

Вернувшись с Олимпиады, Ли отправился в Ботетот (Вирджиния) — навестить семью. На обратном пути с ним произошла неприятная ситуация. Его арестовали в поезде, доставили в тюрьму и держали там под стражей до тех пор, пока за него не был внесен залог 250 долларов. Причина ареста — Норвел сел в так называемый «вагон для белых».

В книге Луи Мура «Мы победим: движение за гражданские права, черные спортсмены и стремление к равенству» говорится, что к Ли сразу подошел кондуктор, потребовав пересесть в «цветную зону». Норвел ответил отказом, сославшись на свободу гражданских прав. Кондуктор не смог ничего противопоставить боксеру, поэтому отыскал шерифа, который велел Ли либо пересесть, либо сойти с поезда. Норвел сошел на следующей станции. Там он снова купил билет — специально в «белую зону» — и сел в первый прибывший поезд. Другой шериф церемониться с ним не стал — и арестовал. Норвел мог просидеть в тюрьме несколько месяцев, если бы не Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) — залог за него внесла именно она.

Дело дошло до суда. Норвел был признан виновным и оштрафован на 5 долларов за нарушение закона о сегрегации (принудительное разделение людей на расовые, этнические или другие группы в повседневной жизни). В книге Кеннета Конклина «Норвел: американский герой» отмечается, что адвокат боксера — Мартин Эй Мартин — настаивал на том, что Ли был арестован не только из-за того, что был черным, но и потому, что был черным олимпийцем.

В то время в некоторых штатах США — в том числе в Вирджинии — действовали законы о сегрегации, получившие название «Законы Джима Кроу» — из-за комического персонажа. В 1828 году комик Томас Райс спел песенку «Прыгай, Джим Кроу», вымазав лицо в черный цвет. Он впервые услышал ее в исполнении темнокожего музыканта в Кентукки и решил перепеть. Песня стала хитом, причем черный грим был ее обязательным атрибутом. Позже образ Кроу попал в театральные пьесы и первые фильмы — как один из самых «разрывающих» публику элементов.

Понятие «Законы Джима Кроу» появилось в 1880 году. Если коротко: согласно им, черные должны были ходить в другие туалеты, чем белые, питаться в других ресторанах, ездить в транспорте на отдельных местах, жить в специальных отелях. Самое заметное, что было сделано на тему сегрегации в последнее время, — фильм «Зеленая книга» о путешествии темнокожего джазового пианиста Дона Ширли и водителя итальянского происхождения Тони Валлелонги по Югу США в 1962 году.

Норвел подал апелляцию в высший суд Вирджинии, которая была удовлетворена. Суд постановил, что «Законы Джима Кроу» не применимы к делу Ли, поскольку он ехал в Вашингтон (округ Колумбия), где не было сегрегации. Адвокат боксера заострил внимание на том, что Норвел был не конкретно в штате Вирджиния, а находился в пути — и добился отмены решения суда низшей инстанции.

Интересно, что это была не первая попытка боксера оправдать себя. До этого он подал апелляцию в окружной суд округа Аллегейни (штат Пенсильвания). Тогда Ли не просто проиграл — суд увеличил его штраф до 25 долларов.

В 1952 году Норвел снова поехал на Олимпиаду — и снова в качестве запасного (в супертяжелом весе). Также он был спарринг-партнером очень перспективного 17-летнего Флойда Паттерсона.

Однако боксер, который должен был представлять США в полутяжелом весе, заболел — и Норвелу пришлось выйти вместо него. За неделю он скинул 7 килограммов, что, впрочем, несильно навредило его выносливости — Ли выиграл четыре боя по очкам и взял золото Олимпийских игр. Плюс к этому он был награжден Кубком Вэла Паркера — призом самому техничному боксеру Олимпиады.

Однако СМИ Вирджинии — то есть штата, где Норвел родился и долгое время жил — никаким образом не осветили его триумф в Хельсинки. Возможно, это связано с тем, что в списке спортсменов он не значился, как представитель Вирджинии. Может быть, журналисты просто не знали, что Ли родом из Вирджинии. Но, скорее всего, дело в том, что тогда, в 1952-м, на Юге не собирались уделять внимание успехам темнокожих спортсменов.

Ли еще год представлял на всемирной арене Америку, принес ей бронзу на Панамериканских играх в Мехико, а затем ушел из бокса. Впоследствии он работал в сфере юстиции и образования, занимал порядка 20 разных должностей — причем это были руководящие посты. В 1991 году он вышел на пенсию после 36 лет государственной службы, а в 1992-м умер от рака поджелудочной железы — ему было 67 лет. Что же касается «Законов Джима Кроу», то последний из них был отменен в 1964 году.

Никита Карин

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