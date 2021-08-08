Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина эмоционально подводит итоги выступления российской сборной в Токио-2020.

Игры-2020 были одними из самых необычных за все время. Начиная отсутствием флага и гимна России, заканчивая переносом стартов из-за пандемии. 8 августа Олимпиада официально завершилась. И именно на последние дни Токио-2020 пришлись самые неприятные скандалы. Художественная гимнастика для России стала самой большой трагедией в Токио-2020 — впервые с 1996 года наши спортсмены не получили золотых медалей. Корреспондент «СЭ» пообщался с двукратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Светланой Хоркиной — о судействе в художественной гимнастике, итогах Олимпиады и российском флаге.

О нестандартности Олимпиады

— Хочется поздравить художественную гимнастику с медалями, — начала Хоркина. — Да, это серебро, но это Олимпийская медаль. Мы хотели золото, и мы его заслуживали. Сегодня есть прецендент в художественной гимнастике, который требует тщательного анализа и детального рассмотрения. Ждем комментарий Международной федерации гимнастики по поводу судейства. Сколько живу на этом свете — уж такого я никогда не видела в художественной гимнастике! Было много случаев в спортивной гимнастике, со мной тоже всякое бывало. Это все разрушает веру в правду. Разрушает веру в «быстрее, выше, сильнее». Разрушает веру в красоту, мастерство и честность. Даже не знаю...

Очень сложно это комментировать, ибо со вчерашнего дня сердце не успокоилось. Такого просто не ожидал никто. Бывает всякое — ошибаются, теряют предметы, проигрывают. Но вот так... Я даже объяснить словами не могу. Это очень сложно. Девочкам важно сказать, что на этом жизнь не заканчивается. Пусть берегут свои нервы, впереди интересная жизнь. Останутся ли они в спорте или пойдут в гражданскую жизнь? Признание и любовь людей — это больше, чем золотая медаль. Серебро — это очень достойная награда. Это Олимпийская медаль! Это мечта! Девочки — профессионалки, они лучшие! Страна за них горой! Мы их все любим!

Я поздравляю девчонок. Пусть скорее возвращаются к нам домой, в Россию. Уверена, аэропорт будет переполнен. Их обнимут, расцелуют и затискают. Спасибо их родителям, тренерам, всем! Эта Олимпиада была нестандартная. Представьте, мы говорим Токио-2020, а уже половина 2021 года прошла. Все как-то наперекосяк.

О вере в смену решения судей

— Пока не прошло торжественное закрытия Олимпиады, есть какая-то вера, что девочкам вручат вторые золотые медали. Вспомните случай, когда на зимней Олимпиаде был прецендент, когда Канада в парном фигурном катании выпросила себе золото. Уж они то выпросили. Пока не будет проведена церемония закрытия, я верю, что справедливость восторжествует. Просто какая-то надежда. Не знаю, может, я просто верю в чудеса. Мне так этого хочется... Я не могу.

Об изменениях в системе судейства

— Ирина Александровна Винер-Усманова говорит о том, что у судей была задача остановить гегемонию России? Я разделяю ее мнение. Мы все видим своими глазами, дружим с головой. Вы знаете, это всегда было. Россия — это страна с великими традициями в спорте, а уже тем более в художественной гимнастике. Кто бы ни был номер один: Аверины в художественной гимнастике, или Хоркина и Немов — в спортивной — всегда к лидерам пристальное внимание.

Просто желание содрать лишние десятые и сотые. И каким-то образом вывести из равновесия на пути к Олимпийской медали. Это было, есть и будет. Наверное, назрела ситуация, когда пора принимать меры. Чтобы искоренить предвзятость в судействе, необходимо обратиться к «умникам». Давайте будут роботы-судьи, у которых нет сердца, и рука не дрогнет. И вроде с совестью у них все в порядке. Нужен искусственный интеллект, который знает все правила и надбавки. Человек может не совладать с совестью и неприязнью. Наверное, стоит об этом задуматься. Вся эта ситуация с судейством наводит на какие-то странные мысли.

О работе над правилами оценивания

— Стоит пересмотреть правила, чтобы такое больше не повторялось. Если в правилах есть, что корректировать — это нужно делать, чтобы больше не было спорных ситуаций. Однозначно, спортсмен, который упал со снаряда или потерял предмет, не может быть победителем Олимпийских игр. Это же неправильно. Это не лучшее исполнение своей программы. Даже те, кто не разбираются в художественной гимнастике, видят, что предмет упал. Может, стоит поработать с правилами. В любом случае необходимо решать судейский вопрос.

В легкой атлетике же придумали автоматические секундомеры, которые издают сигнал. И попробуй не поверь этой стрелочке. А у нас смотришь — носочек не сюда, ручка не сюда. И начинает душа дергаться у судей. До сих пор болезнь в душе. Кому-то чего-то не хватило. Кто-то не справился с совестью, а кто-то с ответственностью. Сколько детских пар глаз смотрели трансляцию по художественной гимнастике! Для многих детей нашей страны сестры-Аверины — это кумиры. Сколько слез было выплакано. Я все это говорю, и у меня бегут мурашки. Я очень жду разъяснений от профессионалов-судей, почему все так вышло.

О результатах выступления на Олимпиаде-2020

— Всегда было давление на Россию. Наша страна — это спортивная держава. Наши спортивные школы и традиции — одни из лучших в мире. Мы были, есть и будем сильными и конкурентноспособными. К такому давлению необходимо быть готовыми. Важно не расслабляться и быть начеку. Планировали, что в медальном зачете мы будем третьими. Честно говоря, я стала мало обращать внимания на него. Мы поехали на эти Олимпийские игры в очень малом составе, нежели американская команда. У нас — 335 человек, а у США — больше 600. Я не смотрела на медальный зачет.

У нас было два спортсмена в тяжелой атлетике. Наша легкая атлетика не в полном составе доехала. Изначально соперничество по медалям некорректно. Я смотрела на качество, на борьбу, на силу воли. Вчера мы видели золотую медаль Марии Ласицкене. Знаю, через какие сложности она прошла. Главное — победить самого себя на Олимпиаде. В любом случае момент судейства надо исправлять. Мы видели, как Никиту Нагорного в спортивной гимнастике покусывали с разных сторон. Спортсмены, которые идут на Олимпийскую награду, ставят на кон свои года и здоровье, которые не вернуть.

Мы выбрали такую работу, которая, к сожалению, временная. А это время очень короткое. Хочется, чтобы ребята получали медали того металла, которого они заслуживают. Всех поздравляю с завершением Игр! Я очень верю, что мы вернем ту Олимпиаду, которую болельщики ждут каждые четыре года. Где мастерство, профессионализм и даже удача. Может, на следующие Игры добавить в лозунг слово «честные»? Этот вопрос стоило бы поднять на следующей сессии МОК. Назревает это. С нетерпением жду новой Олимпиады. Конечно, в следующем году мы успеем поболеть за наших коллег из зимних видов спорта. Искренне хочется, чтобы у них все получилось.

О российском флаге и гимне

— Я очень надеюсь, что его вернут... Я очень позитивный и эмоциональный человек. Хочу, чтобы на открытии мы выходили с флагом нашей страны. Хочу, чтобы наш триколор взмывал вверх. И чтобы весь мир слышал слова российского гимна. Чайковский — прекрасный и известный композитор, но гимн заменить нельзя. Когда ты слышишь гимн своей страны, то рвется из души: «Россия священная наша держава...».