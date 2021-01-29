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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Зеппельт: «Неужели здравомыслящие люди реально верят, что Олимпиада в Токио должна состояться?»

19:45

Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт скептически отнесся к перспективам проведения Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Вице-президент МОК Джон Коутс сообщил о мерах, которые примут для безопасности спортсменов на фоне пандемии коронавируса.

«Неужели здравомыслящие люди реально верят, что в нынешних условиях Олимпиада реальна и должна состояться? Кажется, ситуация становится сюрреалистичной. Коутс говорит, что атлетам ограничат доступ к олимпийской деревне и спортивным объектам», — написал Зеппельт в Twitter.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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