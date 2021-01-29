Атлетам ограничат посещение олимпийской деревни и спортивных объектов в Токио

Вице-президент МОК Джон Коутс рассказал о мерах предосторожности, которые будут приняты для здоровья участников Олимпиады в Токио. Несмотря на пандемию коронавируса, МОК планирует провести Игры в 2021 году.

Как сообщает Insdie the Games, спортсменам ограничат доступ и перемещение по олимпийской деревне и спортивным объектам. Также им запретят ездить в центр города. Перед отправлением они должны будут пройти тестирование, а также сдать дополнительные тесты в течение 72 часов после приезда в Токио.

Кроме того, спортсменов будут тестировать каждые четыре дня.

Решения по зрителям на соревнованиях еще не принято, ожидается, что окончательно вопрос будет решен в марте.

В британской The Times неделю назад появилось сообщение, что правительство Японии решило отменить проведение Игр, однако информацию опровергли власти страны и МОК.

По словм Коутса, об отмене Олимпиады разговоров никогда не шло. Также не идет речи о новом переносе соревнований. Изначально они должны были состояться в 2020 году, на данный момент планируется их проведение с 23 июля по 8 августа 2021 года.