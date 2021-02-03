Опубликованы правила проведения Олимпийских игр в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет и оргкомитет «Токио-2020» представили первую версию правил проведения Олимпийских игр в Японии, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организаций.

Следующая версия правил появится к апрелю.

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена из-за коронавируса. В данный момент Игры планируется провести с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Несмотря на слухи о новом переносе Игр, власти Японии и оргкомитет соревнований уверяют, что Олимпиада пройдет в запланированные сроки.